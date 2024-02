Vie associative : la ministre Nandy Somé/Diallo félicite l’ASFUD et sa présidente Claire Ouedraogo Rouamba

Lauréate à Lomé du 1er prix de la 3e édition du Prix francophone pour l’Egalité des genres lors de la deuxième édition du forum francophone de XOESE, la présidente de l’Association Song-taaba des femmes unies pour le développement (ASFUD), Claire Ouedraogo Rouamba, a présenté son prix à la ministre de la Solidarité, de l’Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la Famille, Nandy Somé /Diallo.

Une forte délégation de l’Association Song-taaba des femmes unies pour le développement (ASFUD) a été reçue, le mardi 6 février 2024, par la ministre de la Solidarité, de l’Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la Famille, Nandy Somé/Diallo. La structure est allée présenter à la ministre le prix remporté par la présidente de l’ASFUD, Claire Ouedraogo Rouamba, lors de la deuxième édition du forum francophone de XOESE, tenu en novembre 2023 à Lomé au Togo. Il s’agit du 1er prix de la 3e édition du Prix francophone pour l’Egalité des genres.

La ministre Somé /Diallo a adressé ses félicitations à l’ASFUD pour ses actions et à sa présidente pour son prix. Reconnaissante, Mme Rouamba a souhaité une meilleure collaboration du ministère avec son association dans la quête de promotion de l’égalité et du genre. Une doléance saluée par la première responsable du ministère de la Solidarité, de l’Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la Famille.

Cette collaboration avec l’ASFUD sera, a-t-elle affirmé, une démarche bénéfique pour les personnes en difficulté. L’Association Song-Taaba des Femmes unies pour le Développement (ASFUD) a été créée dans le village de Songpèlsé situé dans la commune rurale de Tanghin-Dassouri. Ses objectifs sont, entre autres, promouvoir le développement socioéconomique des femmes ; promouvoir l’éducation des jeunes et de la petite enfance ; promouvoir les droits humains notamment ceux de la femme. Elle mène des activités dans plusieurs localités, à savoir Koubri, Saaba, Tanghin-Dassouri, Songpelsé, Komki ipala et Ouagadougou.

Alassane KERE

Sidwaya.info