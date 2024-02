Fête du Printemps en Chine : Sous le signe du dragon

Le 10 février prochain marque la célébration de la Fête du Printemps ou Nouvel An Chinois. Zoom sur cette fête qui est la plus importante dans la culture chinoise. A l’occasion, les Chinois se retrouvent en famille pour fêter et se présenter les vœux de bonheur et de prospérité. La fête du printemps correspond à l’année du dragon.

Le premier jour du premier mois du calendrier lunaire, la Chine célèbre la fête du printemps qui constitue le nouvel an chinois. Aux origines soit plus de mille ans avant notre ère, cette fête était une manière de prier le Ciel, la Terre et les ancêtres au tout début de l’année. Les paysans se basaient sur la deuxième lune après le solstice d’hiver pour prier dans l’espoir d’une bonne récolte à venir et faire des offrandes. Cette fête agricole s’est ensuite élargie pour devenir le passage à la nouvelle année lunaire marquée par un nouveau signe (rat, bœuf, tigre, lapin, dragon, serpent, cheval, chèvre, singe, coq, chien et cochon). Cette année, c’est sous le signe du dragon que les Chinois célèbrent le Nouvel An. Dans la culture chinoise, le dragon symbolise la force, le courage et la sagesse, des qualités dont le monde a besoin alors qu’il est confronté à des crises sans précédent. Le dragon renvoie également à la prospérité et à la vitalité.

Elle constitue une occasion de retrouvailles en familles pour certains ou de voyages pour d’autres car un long congé de sept jours accompagne cette fête. De nos jours, cette fête qui est assimilable à la Noel chez les Occidentaux est la plus importante en Chine. Et, tout comme en Occident, on commence à préparer Noël longtemps à l’avance, en Chine, c’est pareil pour le Nouvel An. Les préparatifs de la fête commencent naturellement par la décoration de chaque maison, tout un art en soi avec une signification profonde. Les Chinois écrivent avec soin le caractère représentant le bonheur (se lit « Fu » en chinois), qu’ils collent ensuite sur les portes de leurs maisons, pour attirer la bénédiction de la nouvelle année. Autre élément décoratif tout aussi beau et minutieusement confectionné, ce sont les traditionnels papiers découpés, aussi appelés fleurs de fenêtre. Comme leur nom l’indique, elles sont soigneusement découpées en papier à l’aide d’une paire de ciseaux, puis collées sur les fenêtres.

Renforcer l’unité, l’amitié et la coopération

Après avoir créé une ambiance festive grâce aux belles décorations, les Chinois apprêtent ensuite de délicieux mets comme les très célèbres raviolis chinois ou encore les brochettes d’azeroles caramélisées qui seront dégustés avec appétit en famille.

Les chinois vivant à l’étranger ne sont pas en marge de cette célébration. Au Burkina Faso, la fête du Printemps a été célébrée par l’Ambassade de Chine au Burkina au profit de leurs ressortissants dans la soirée du lundi 6 janvier 2024. Dans une interview accordée à CGTN Français, l’ambassadeur de Chine au Burkina Lu Shan a adressé ses chaleureuses salutations aux peuples chinois et burkinabè à l’occasion du nouvel an chinois.

Il a rappelé que la Chine et le Burkina Faso sont de bons amis et des partenaires guidés par les principes d’égalité, de bénéfice mutuel et de développement commun. « Nous sommes étroitement unis par le rêve commun d’indépendance, de développement et de revitalisation », a-t-il déclaré. Depuis la reprise des relations diplomatiques il y a plus de cinq ans entre les deux pays, a-t-il indiqué, les relations entre la Chine et le Burkina Faso n’ont cessé de se développer et leur coopération amicale a donné des résultats fructueux. Au cours de la nouvelle année, a-t-il indiqué, la Chine est disposée à continuer de renforcer l’unité, l’amitié et la coopération avec le Burkina Faso et à pousser les relations bilatérales à un niveau plus élevé. Il a souhaité aux deux peuples la prospérité et le développement rapide en cette année du dragon.

Le président chinois Xi Jinping par ailleurs Secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président de la Commission militaire centrale à quant à lui adressé ses vœux pour la Fête du Printemps à tous les chinois lors de sa tournée d’inspection dans la municipalité de Tianjin dans le nord de la Chine les 1er et 2 février derniers. Il a souhaité à ses compatriotes de toutes les ethnies la bonne santé, le bonheur et la prospérité pour la mère patrie.

Nadège YAMEOGO

Sidwaya.info