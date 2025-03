100 jours du Premier ministre : Jean Emmanuel Ouédraogo aux côtés des Forces combattantes

A sa prise de fonction en tant que Premier ministre, chef du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a visité, courant mois de janvier 2025, la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie (BVDP), le Centre national de formation des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et bien d’autres casernes, garnisons et détachements militaires. L’objectif de cette série de visites est d’encourager et de soutenir les combattants engagés pour la reconquête du territoire.

La reconquête du territoire national et le retour à la stabilité et à la sécurité du pays tiennent à cœur le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Ainsi, dès sa prise de fonction, en qualité de chef du gouvernement, l’ex-ministre de la Communication a entamé une série de tournées d’encouragement et de soutien aux efforts déployés par les forces combattantes pour sécuriser et pacifier le pays. Dans cet agenda, le Premier ministre, de prime abord, a eu des échanges avec les autorités militaires et a effectué des visites au niveau de la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie (BVDP) à Ouagadougou. Là, le Premier ministre a rassuré que le gouvernement porte son attention aux préoccupations des VDP. « Soyez assurés que nous sommes attentifs à vos efforts et que nous nous engageons à réunir les conditions nécessaires pour que vous puissiez accomplir votre mission dans les meilleures conditions », a-t-il déclaré lors de la visite à la BVDP. Ensuite, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo s’est également rendu au centre national de formation des VDP, situé à la périphérie de Ouagadougou. A ce niveau, Jean Emmanuel Ouédraogo a remercié les chefs coutumiers qui ont mis à leur disposition, l’espace dédié à l’érection du centre. « Nous vous remercions d’avoir accepté d’accueillir les VDP pour leur formation et leurs productions. Ces jeunes sont vos enfants et votre soutien est crucial pour leur réussite », a-t-il soutenu. Le Premier ministre a, dans la foulée, apprécié positivement la formation qui est dispensée pour l’aguerrissement des VDP. A cette occasion, le chef du gouvernement a adressé ce message :

« vous êtes des civils patriotes qui, face au péril, ont choisi de vous engager sans réserve aux côtés des forces de défense et de sécurité. Ce combat pour la liberté et la dignité inspire l’espoir de tout le peuple burkinabè. Votre sacrifice ne sera pas vain, et la victoire est proche. Nous sommes engagés à vos côtés pour vous offrir les meilleures conditions possibles afin de mener à bien votre mission ». Aussi, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a effectué une sortie dans les détachements militaires, au Centre-Ouest, pour célébrer le réveillon du nouvel an. Cette ronde dans le Centre-Ouest l’a conduit dans les détachements militaires de Lerou, de Yinga, de Gao (commune rurale de Gao, province du Ziro), et la Brigade d’intervention aéroportée (BIA) de Koudougou (province du Boulkiemdé). Le chef du gouvernement a, par cette initiative, encouragé les forces combattantes et exprimé la solidarité des plus hautes autorités et du peuple burkinabè dans le combat enclenché pour la reconquête et la restauration du territoire.

Wanlé Gérard COULIBALY