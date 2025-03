100 jours du Premier ministre : une croissance économique endogène

Les 100 premiers jours du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, à la tête du gouvernement burkinabè ont été marqués par son engagement et des actions pour positionner davantage le Pays des Hommes intègres sur la trajectoire d’une croissance économique endogène, mais aussi par sa ferme volonté d’y instaurer une gouvernance vertueuse.

Dès sa prise de fonction comme Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a décliné son ferme engagement à renforcer la dynamique en cours qui est d’assurer au Pays des Hommes intègres sa souveraineté économique véritable, surtout dans les secteurs stratégiques. Ses 100 premiers jours à la Primature portent les traces de cette volonté bien affichée. En moins de 24 heures après son installation, la toute première sortie terrain a été la réception des premiers lingots d’or « made in Burkina » issus du traitement de la cargaison de charbon fin de la mine d’or d’Essakane abandonnée au profit de l’Etat burkinabè. Ces 44 lingots d’or d’un poids total de 93,197 kg d’une pureté élevée, ainsi qu’environ 1,628 kg de scories sont destinés à alimenter la réserve nationale d’or. Le lancement de la plateforme nationale de paiements numériques dénommée Faso Arzeka qu’il a présidée traduit sa volonté de moderniser et sécuriser le recouvrement des recettes propres, de transformer la manière d’administrer les finances publiques, en garantissant plus de transparence, de sécurité et d’accessibilité pour tous. Cette bonne gouvernance financière rime avec une lutte sans merci contre la corruption. « Mon gouvernement s’engage à une tolérance zéro, pour toute forme de corruption qui sera dénoncée et avérée. De même, un accent particulier sera mis sur l’assèchement des sources d’approvisionnement des terroristes en ressources de tout genre et la lutte contre le blanchiment des capitaux. En vue d’assainir le marché intérieur et de renforcer le civisme fiscal, mon gouvernement intensifiera la lutte contre la fraude, le faux et la concurrence déloyale », a été on ne peut plus clair Rimtalba Jean

Emmanuel Ouédraogo, lors de sa déclaration de politique générale devant la représentation nationale, le 27 décembre 2024.

La mobilisation des ressources endogènes reposant sur une citoyenneté et une exemplarité fiscale fait également partie de ses priorités. « On a besoin, plus que jamais, que chaque Burkinabè en prenne conscience et soit un modèle en termes de civisme fiscal en payant ses taxes.

C’est la meilleure manière, aujourd’hui, de pouvoir donner corps à l’affirmation de notre souveraineté, parce que vous savez que la main qui reçoit est toujours en-dessous de celle qui donne. Nous voulons faire en sorte que nous n’ayons plus, pour des questions de souveraineté, à tendre la main », a-t-il souligné lors de la journée de l’exemplarité fiscale, le 6 mars 2025, à la Primature.

Qu’il s’agisse de l’inauguration du dépôt d’hydrocarbures liquides de Péni, le 24 janvier 2025, construit à hauteur de 32 milliards F CFA, ou de sa tournée sur plusieurs sites de production agricole dans la région du Centre-Nord, le jeudi 6 février 2025, l’objectif du chef du gouvernement reste le même : assurer la souveraineté énergétique et alimentaire du Burkina Faso.

Améliorer

la gouvernance économique

La création de la nouvelle version de la maison de l’Entreprise du Burkina Faso, les réformes en cours au niveau de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre d’agriculture et la chambre des métiers de l’artisanat participent également à la volonté du gouvernement dirigé par M. Ouédraogo de poursuivre la dynamique de refondation de l’Etat, d’améliorer la gouvernance économique, à travers des réformes apportées à des entités stratégiques importantes d’appui au secteur privé. Les 100 premiers jours ont également été marqués par des rencontres avec les partenaires techniques et financiers du Burkina.

Qu’il s’agisse des ambassadeurs ou des représentants d’organisations internationales comme la Banque mondiale, le FMI, le Premier ministre a rappelé l’ambition du Burkina de sortir des sentiers battus pour tracer les sillons de son indépendance économique et politique. « Nous sommes amis avec tous les peuples qui respectent notre souveraineté et nos valeurs. Partout où nos intérêts se trouvent, nous y allons. Le Burkina privilégie désormais une coopération honnête à fort impact », a-t-il martelé. Cette ferme volonté d’assurer au Burkina, la souveraineté économique et de combattre la mal gouvernance sous toutes ses formes, le Premier ministre l’a réitérée lors de son exposé sur la situation de la Nation, le 14 mars dernier devant l’Assemblée nationale.

Mahamadi SEBOGO

windmad76@gmail.com