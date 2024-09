Single  ‘’Sarr’’ : la nouvelle signature de Doundosy

Après un retour réussi avec ‘’ Wobr’’, Doundosy est de retour avec un nouveau single intitulé ‘’ Sarr’’.Une invite à la résilience.

Doundosy-de son vrai nom Salif Yoda-continue d’être une tête d’affiche de la musique burkinabè. Après une longue pause-due aux études hors du Burkina Faso, il a réussi un retour gagnant avec son single ‘’Wobr’’ (qui signifie je suis de retour).Une œuvre qui a remporté le kunde de la meilleure chanson moderne d’inspiration traditionnelle en 2023 et raviver la popularité de l’artiste.

Depuis le dimanche dernier, Doundosy a débarqué sur la scène musicale avec ‘’Sarr’’, un nouveau single où les castagnettes croisent des instruments modernes. La résilience est le principal thème de cette chanson enregistrée au studio 124 sous la direction de son arrangeur fétiche Sam Etienne Zongo. « Cette chanson, inspirée d’une danse bissa très physique, invite les Burkinabè à continuer à vivre en dépit des difficultés actuelles », a-t-il expliqué.

‘’Sarr’’ traduit également l’engagement social dans la promotion des richesses bissa dans le Boulgou, sa province, et ses rencontres avec des fans et des personnalités. Le 26 juillet dernier, il a même été reçu par le ministre en charge de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Émile Zerbo. Une audience marquée par ses encouragements au gouvernement burkinabè pour l’avènement du 15-mai et la présentation de son trophée de meilleur artiste d’inspiration traditionnelle. Pour l’auteur de ‘’Boyigue’’, cette journée honore les chefs coutumiers et les éloigne de la politique.

«Les chefs coutumiers vont assumer leur rôle et mieux protéger et conserver nos valeurs, nos traditions et nos coutumes», a-t-il déclaré à un de nos confrères. Initié à la musique et aux valeurs traditionnelles par son oncle Mahama Yoda, un instrumentiste réputé à Lengha, son village natal, il a su se hisser au sommet de la musique burkinabè avec son premier album ’’Mélodie Djecka’’.Composée de mélodies joyeuses et dansantes, l’œuvre a fait vibrer le Burkina Faso et a été un grand succès.

Alassane KERE