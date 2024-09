Sommet mondial de l’intelligence artificielle: Plus de trois cent intervenants de plus de 100 pays attendus

Le sommet mondial de l’Intelligence Artificielle (IAM) aura lieu du 10 au 12 septembre 2024 au Centre international de conférence du Roi Abdoul Aziz à Ryad, en Arabie Saoudite. Il devrait rassembler plus de 300 dirigeants de l’intelligence artificiel (IA) à Riyad pour discuter du « Maintenant, suivant, Jamais » pour l’IA. Les principaux intervenants incluent Cristiano Amon (Président et PDG, Qualcomm Incorporated), Julie Sweet (PDG, Accenture), Nick Studer (Président et PDG, Oliver Wyman Group) et le Dr. Marc Raibert (fondateur, Boston Dynamics).

Le Sommet mondial de l’intelligence artificielle 2024, organisé par l’autorité saoudienne des données et intelligence artificielle (ASDIA), devrait être l’un des rassemblements les plus importants dans le domaine de l’IA cette année et a annoncé aujourd’hui sa programmation des orateurs principaux. Le sommet, qui s’aligne sur la Vision 2030 de l’Arabie Saoudite visant à diversifier l’économie, est conçu pour favoriser la collaboration mondiale et explorer le potentiel de transformation de l’IA dans tous les secteurs.

Les délibérations de plus de 300 intervenants, dont des innovateurs, des universitaires, des dirigeants, des régulateurs et des décideurs de 100 pays à travers le monde, seront centrées sur le thème du sommet : « Maintenant, suivant, jamais ». Les séances discuteront de l’impact transformateur de la technologie sur les personnes et les communautés, des avantages réels de l’IA, de la trajectoire future de la technologie et des considérations éthiques nécessaires pour garantir un développement responsable de l’IA dans tous les secteurs.

Le sommet réunira un groupe impressionnant d’intervenants internationaux, dont Cristiano Amon (président et chef de la direction, Qualcomm Incorporated), Nick Studer (président et chef de la direction, Oliver Wyman Group), Dr. Marc Raibert (président, Boston Dynamics), Marcelo Claure (fondateur et PDG, Claure Group), Julie Sweet (PDG, Accenture), Amandeep Gill (envoyé du secrétaire général pour la technologie, Nations Unies), Kathleen Kennedy (directrice exécutive, MIT Center pour l’intelligence collective), Alex Smola (PDG, Boson AI), Andrew Feldman (fondateur et PDG, Cerebras Systems), Dr. Chris Miller (directeur, Greenmantle), Caroline Yap (directrice générale mondiale, Google Cloud), Stefan Schnorr (secrétaire d’État, Ministère Fédéral Allemand du Numérique et des Transports), Charles-Edouard Bouée (co-fondateur et associé directeur, Adagia Partners), Jonathan Ross (fondateur et PDG, Groq) et le Dr. Deepak Chopra (fondateur, Fondation Chopra).

Le porte-parole officiel de l’autorité saoudienne des données et intelligence artificielle (ASDIA) l’ing. Majed Al-Shehri a déclaré :« Le Sommet mondial sur l’IA sera un événement marquant pour façonner l’avenir de l’IA. Le thème « Maintenant, suivant, jamais » n’est particulièrement persistant car il nous met au défi de considérer les implications immédiates, les innovations futures et les responsabilités éthiques qui en découlent. Avancement rapide des technologies de l’IA. Il s’agit d’une technologie extrêmement prometteuse, mais à mesure que nous innovons, nous ne pouvons pas non plus nous permettre de nous tromper. Il est essentiel que l’intégration de l’IA soit durable et pour le bien de la société.

La forte présence de leaders mondiaux, notamment du secteur du conseil, met en évidence le rôle central de l’IA dans la transformation des entreprises et l’innovation mondiale, ainsi que leur engagement en faveur de la collaboration alors que nous cherchons à résoudre les nombreuses questions que cette technologie soulève.

Pour plus d’informations sur le Sommet (AIM), veuillez visiter : https://globalaisummit.org/en/default.aspx

B.SANGA