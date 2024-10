Mali-Russie : Vers une collaboration renforcée dans les hydrocarbures et la transformation de l’or

Dans le cadre d’une coopération renforcée, Bamako et Moscou avancent sur des projets stratégiques en matière d’hydrocarbures et de transformation de l’or. Ce 28 octobre 2024, le président malien Assimi Goïta a accueilli une délégation russe pour discuter de plusieurs secteurs économiques, dont le textile, les hydrocarbures, et la transformation du coton et de l’or.

Parmi les projets annoncés, la construction d’une raffinerie d’or au Mali est une priorité. Cette infrastructure permettra d’optimiser la transformation de l’or au niveau local, ajoutant de la valeur à l’extraction minière malienne et réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis des marchés internationaux. En parallèle, Moscou s’engage à approvisionner Bamako en produits pétroliers, un soutien crucial face aux besoins énergétiques croissants du Mali.

Outre l’or et les hydrocarbures, la création d’une usine de transformation du coton est également à l’étude. Cette initiative vise à développer l’industrie textile locale, renforçant la capacité du Mali à exploiter sa production de coton, une de ses principales ressources agricoles.

La signature officielle des accords est prévue dans les prochaines semaines, et un groupe d’experts techniques russes se rendra bientôt au Mali pour lancer les premiers travaux de mise en œuvre.

Sidwaya.info

Source : Sputnik afrique