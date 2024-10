SIAO 2024 : L’Union européenne, un partenaire de premier rang

L’Union européenne est l’un des partenaires principaux du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou(SIAO). Elle a apporté un soutien financier de 130 millions F CFA à l’organisation de la 17e édition de la biennale et offert des stands d’exposition aux artisans des 13 régions du Burkina Faso.

Plusieurs partenaires techniques et financiers accompagnent la 17e édition du Salon

international de l’artisanat de Ouagadougou. Au nombre de ceux-ci, figure en bonne place l’Union européenne (UE). Elle a apporté un soutien financier de 130 millions F CFA à l’organisation de l’évènement et offert gracieusement des stands d’exposition aux artisans des 13 régions du Burkina Faso.

Elle veut ainsi contribuer à la concrétisation de la thématique de cette édition « Artisanat Africain, entreprenariat des jeunes et autonomisation ». Pour le chargé d’affaires de l’Union européenne au Burkina Faso, Robert Adam, cette thématique s’inscrit en droite ligne des interventions des 27 Etats membres de l’Union européenne au Burkina Faso, à savoir la création d’emplois pour les jeunes afin de les rendre autonomes. A l’écouter, la tenue de cet évènement majeur montre la résilience du peuple burkinabè.

Le chargé d’affaires a ajouté que ces Etats soutiennent les efforts de transformation structurelle de l’économie burkinabè, à travers la promotion des métiers artisanaux

auprès des jeunes en quête d’emplois. C’est pourquoi, l’UE prévoit des ateliers

vivants et une nuit de distinction des acteurs de ce secteur. « Le soutien financier de l’Union vise à récompenser les meilleurs exposants lors de la Nuit

des artisans méritants (NAM).

Aussi, les stands offerts vont mettre en lumière les talents des artisans créateurs des 13 régions du Burkina Faso. Tous les lauréats des prix officiels et spéciaux recevront des trophées et des diplômes d’excellence qui attestent la qualité de leur travail », a-t-il fait

savoir. Des artisans bénéficiaires de stands ont exprimé leur reconnaissance à

l’Union européenne pour son appui. Ils l’ont également encouragé à continuer dans la même dynamique.

Le styliste modéliste, Moussa Dakouré, est un exposant au stand du Plateau central. Il y expose du textile et des prêt-à-porter en pagne kôkô dunda, Faso danfani. Il a remercié l’Union européenne pour ce soutien qui contribue à la visibilité de leurs créations. Même son de cloche pour l’exposante du Centre-Est, Larba Nagalo, par ailleurs présidente de la cooperative Songtaaba de Tenkodogo. « Nous remercions l’Union européenne qui a pensé aux femmes qui sont dans l’innovation. C’est grâce à elle que nous

sommes présentes à ce Salon pour exposer nos produits », s’est-elle réjouie.

Elle dit être spécialisée dans la production agroalimentaire et la transformation des produits forestiers non ligneux. « Cette année, nous espérons remporter le premier prix ; car il y a eu beaucoup d’amélioration. En plus du beurre de karité, nous avons

notamment apporté des huiles de balanites, de neem, de baobab, des graines et poudre de moringa, le soumbala à base de néré et soja », a-t-elle cité.

Même appréciation du côté du stand de la région du Sahel. Selon l’artisane Aïssata Sidiki, l’Union européenne a été d’un grand apport pour les artisans du Sahel. « Nous lui traduisons toute

notre reconnaissance. Avec la situation sécuritaire que traverse le pays, les

artisans n’ont parfois pas des moyens financiers pour participer à des événements », a-t-elle déploré.

Et d’ajouter qu’à l’édition 2023, la région du Sahel a remporté le 2e prix relatif au stand des régions. Et pour cette 17e édition, elle entend repartir avec le premier prix de meilleur stand des régions. A cet effet, elle y expose, outre la bijouterie, des sacs, trousses, tapis,

coussins confectionnés avec du cuir ainsi que des objets usagers revalorisés à l’aide du cuir.

Du coté du stand de la Boucle du Mouhoun, l’artiste-plasticien, Inoussa Tabsoba, a félicité l’UE pour son accompagnement. Il a souhaité qu’elle continue d’aider les artistes afin qu’ils

puissent vivre de leur métier.

M Tabsoba dit exceller dans le recyclage des sachets plastiques dans l’optique de contribuer à la protection de l’environnement. « J’expose des objets d’arts, notamment des

éléphants, des gazelles, des perroquets faits à base de sachets plastiques. Il y a également des tableaux en lien avec la lutte contreles feux de brousse, de la poterie de

Tchériba fabriquée à base d’argile ou de terre cuite », a-t-il dit. Il en est de même pour l’artisan du Centre-Ouest, Oumarou Ouédraogo, qui transforme des sachets plastiques

en pavés, en pots de fleur, en tabourets et en table. « Le geste de l’Union européenne me va droit au cœur », a t-il déclaré.

L’artisan du Sud-Ouest, Traoré Oumarou, avoue avoir pris part à ce Salon grâce au soutien de l’Union européenne dont il témoigne toute sa gratuite. Il a expliqué que les objets

d’arts exposés représentent les valeurs traditionnelles des peuples du

Sud-Ouest. L’artisan Tenibagba Yonli de la région de l’Est a, lui, affirmé qu’avec ce stand

offert, l’Union européenne est en train de les aider à promouvoir ce qu’ils produisent. « Que Dieu leur donne les moyens de nous accompagner les éditions à venir », a-t-il conclu.

Adama SAWADOGO