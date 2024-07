27e Galian/Prix spécial AFP-PME : le lauréat Mahamadi Sebogo reçoit son chèque

Le directeur général de l’Agence de financement et de promotion des Petites et moyennes entreprises (AFP-PME), Issa Traoré, a remis un chèque d’un million F CFA au lauréat du prix spécial de l’AFP-PME de la 27e édition des Prix Galian, le journaliste Mahamadi Sebogo de Sidwaya, le vendredi 5 juillet 2024, à Ouagadougou.

Au 27e Prix Galian, l’Agence de financement et de promotion des Petites et moyennes entreprises (AFP-PME) a initié, un prix spécial d’un trophée, d’une attestation et d’une enveloppe d’un million F CFA. Ce prix spécial, qui

est à sa première édition, a été remporté le 14 juin dernier par le journaliste des Editions Sidwaya, Mahamadi Sebogo. Il a reçu son chèque d’un million F CFA des mains directeur général de l’AFP PME, Issa Traoré, entouré de ses proches collaborateurs, le vendredi 05 juillet 2024, à Ouagadougou.

Selon M. Traoré, ce prix spécial vise à promouvoir le traitement de l’information économique dans les médias. « Les acteurs économiques sont appelés à chercher des opportunités et à prendre des décisions, et ces décisions sont prises sur la base de bonnes informations venant des médias. Cependant, en parcourant les différents médias, nous nous rendons compte que l’information économique y est faiblement présente. Notre volonté est donc d’encourager les journalistes à s’intéresser à ce type d’informations qui est important pour les entreprises », a-t-il souligné. Pour qu’une entreprise puisse grandir, a-t-il ajouté, il faut qu’elle soit dans un écosystème entrepreneurial favorable et dans cet écosystème, les médias sont une composante essentielle, car, ils contribuent à ancrer la culture entrepreneuriale. « Nos attentes des médias est qu’ils rendent disponibles les informations économiques dont ont tant besoin les entrepreneurs », a-t-il insisté.

Et d’indiquer qu’après cette première expérience, l’AFP-PME n’entend pas s’arrêter en si bon chemin avec ce prix spécial. Issa Traoré a félicité le lauréat pour la qualité de son œuvre qui lui a permis de remporter ce prix spécial de son institution. Son reportage intitulé : « L’entrepreneuriat agroécologique : un pourvoyeur d’emplois verts en quête d’accompa-gnements » entre en droite ligne avec les missions de l’APF-PME.

« L’agroécologie est un modèle de production agricole durable qui est en voie de développement dans notre pays. Elle offre des opportunités d’employabilités pour les jeunes. Pour réaliser son reportage, nous sommes allés à la rencontre de jeunes entrepreneurs qui s’investissent l’agroécologie. Si, ces entrepreneurs agro-écologiques font des merveilles dans ledit secteur, ils font également face à des contraintes en termes d’accompagnement, de financement, de marché, et de visibilité.

Promouvoir le traitement de l’information économique et financière

C’est l’ensemble de tout cela que nous avons essayé de mettre en exergue et qui nous a permis de décrocher le prix », a fait savoir le lauréat Mahamadi Sebogo.

Il a salué cette initiative de l’APF PME, car « ce n’est pas tous les jours que l’on célèbre le travail des journalistes ».

« Ce prix témoigne de l’importance que l’AFP-PME accorde au traitement de l’information économique et financière dans les médias burkinabè. Il serait judicieux que d’autres acteurs économiques suivent son exemple. Notre pays est dans une dynamique de reconquête de sa souveraineté. Mais, il n’y a pas de souveraineté politique sans souveraineté économique. Tout comme, il n’y a pas souveraineté économique sans un secteur privé national fort et prospère, sans des entreprises, des PME locales dynamiques et compétitives », a laissé entendre M. Sebogo. Outre le besoin d’accompagnement financier, technique, a-t-il poursuivi, les entreprises burkinabè ont aussi besoin de visibilité, de faire connaitre les défis auxquels elles font face, à l’effet d’interpeller qui de droit ; et les médias ont leur partition à jouer à ce niveau. C’est pourquoi, il a invité les journalistes à s’approprier ce prix spécial.

L’AFP PME a pour mission de contribuer au développement du secteur privé par le soutien à la promotion d’une dynamique entrepreneuriale et à l’émergence d’un tissu de Petites et moyennes entreprises burkinabè viables et compétitives. Elle est chargée de procéder au financement direct des projets de PME de droit burkinabè installées au Burkina Faso en offrant, en synergie avec les banques, les établissements financiers et toute structure d’appui au PME, des produits financiers innovants et diversifiés.

Jacqueline Wêndengûudi OUEDRAOGO

(Collaboratrice)