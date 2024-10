35e tour du Faso: Mohcine El Kouraji remporte la 5e étape et consolide son maillot jaune

Mohcine El Kouraji consolide son maillot jaune. Le 29 octobre 2024 à Banfora, le marocain a remporté la 5e étape du 35e tour du Faso courue entre Bobo-Dioulasso et Banfora. Il a parcouru les 85km77 en 1h59mn16s avec une vitesse moyenne de 43,148km/h.

Le Maroc règne en maitre sur le 35e tour du Faso. Le 29 octobre 2024 à Banfora, Mohcine El Kouraji a consolidé son maillot jaune à l’arrivée de la 5e étape disputée entre Bobo-Dioulasso et Banfora. Il a parcouru les 85km500 en 1h59mn16s avec une vitesse moyenne de 43,012km/h. Comme depuis la 3e étape, ils étaient 59 coureurs sur la ligne de départ. Deux points chauds étaient à disputer. Après 15 km de course, deux cyclistes (le camerounais, Fabrice Chofor et le burkinabè de l’équipe régionale du centre, Monéa Bassirou) tentent une échappée. Ils résistent 10 km avant d’être rejoint par cinq autres coureurs. C’est d’ailleurs ce groupe de fuyards qui dispute le sprint intermédiaire de Peni enlevé par le marocain, El Houcaine Sabbahi. Il est suivi du russe Stash Mamyr et du maillot jaune, Mohcine El kouraji. Au second point chaud à Toussiana, le camerounais Sadikou Jéré Kossoko s’impose respectivement devant le burkinabè Daouda Congo, de l’équipe régionale du Centre et Bamassi Soumala de l’écurie régionale de l’Ouest. A 10km de l’arrivée, toutes les échappées sont annulées. Et c’est dans un sprint que Mohcine El kouraji s’impose dans la cité du paysan noir. Il est suivi de son compatriote, Adil El Arbaoui et du russe du CSK, Stash Mamyr. Au chapitre des maillots, Mohcine El kouraji consolide son maillot leader. Le maillot vert par points reste marocain, et Adil El Arbaoui en est le nouveau propriétaire. Le maillot du 1er des burkinabè change également d’épaule. Il est désormais enfilé par Moukaila Rawendé qui est arrivé 8e. Le maillot des points chauds reste sur les épaules du russe, Stash Mamyr. La 6e étape, longue de 1007km, se disputera dans un circuit fermé à Bobo-Dioulasso sur le boulevard de la révolution.

Ollo Aimé Césaire HIEN