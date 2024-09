64e anniversaire de la Fête nationale du Mali : le chef de l’Etat nigérien réitère l’engagement de l’AES à réussir la Confédération

Le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la Patrie (CNSP), chef de l’Etat nigérien, le général Abdourahamane Tiani, a félicité son homologue malien, le colonel Assimi Goïta, à l’occasion du 64e anniversaire de la Fête nationale du Mali, hier 22 septembre 2024.

«Votre cher pays, le Mali, célèbre le 22 septembre, le 64e anniversaire de sa fête nationale. En cette heureuse occasion et au nom du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, du gouvernement, du peuple nigérien et en mon nom, à Votre Excellence, au gouvernement et au peuple frère du Mali, je vous adresse mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux de paix, de prospérité et de bonheur », a écrit le chef de l’Etat nigérien.

Le Président Abdrahamane Tiani a également saisi l’opportunité pour réitérer « l’engagement résolu et l’inébranlable détermination du peuple nigérien à s’investir pleinement, en parfaite synergie avec ses frères du Mali et du Burkina Faso, pour la réussite totale de notre grande Confédération dont vous assurez efficacement la présidence ».

Le Président du CNSP a aussi salué les actions accomplies et les grands projets structurants annoncés lors de l’adresse du Président Goïta aux peuples de la Confédération Alliance des Etats du Sahel à l’occasion du premier anniversaire de la création de l’AES, notamment dans les domaines de la conquête de la souveraineté, de la sécurité et du développement. « J’ai la ferme conviction qu’elles s’intensifieront les années à venir pour arriver à la transformation radicale de nos sociétés afin de favoriser l’émergence rapide de nos Etats », a poursuivi le Président Abdourahamane Tiani qui a, enfin, renouvelé ses « sincères félicitations » et l’assurance de sa « très haute considération » à son homologue malien.

Agence nigérienne de presse