70 ans des cinq principes de la coexistence pacifique : la chine commémore des « normes fondamentales régissant les relations internationales »

l’expression ‘’la force prime sur le droit’’ gagnait du terrain. Les pays qui venaient d’accéder à l’indépendance aspiraient ardemment à défendre leur souveraineté et à développer leur économie nationale. La Chine nouvelle, attachée à l’indépendance et à l’autonomie, œuvrait activement à une coexistence pacifique avec les autres pays et à l’amélioration de son environnement extérieur, notamment celle de son voisinage », a poursuivi XI Jinping. A cet effet, il a salué la mémoire des dirigeants des anciennes générations qui les ont portés ensemble et a rendu un vibrant hommage aux personnalités clairvoyantes des différents pays pour leur engagement constant en faveur du rayonnement de ces principes.

Nés en Asie, s’est-il réjouit, les cinq principes ont été successivement inscrits dans une série de documents internationaux importants et largement reconnus et respectés par la communauté internationale. Il a cité la conférence de Bandung en Indonésie en 1955 qui a préconisé l’unité, l’amitié et la coopération.

« Devenus principes directeurs du Mouvement des non-alignés fondé dans les années 1960, ces principes ont aussi été inclus dans la déclaration relative aux principes du droit international adoptée par la 25e session de l’Assemblée générale des Nations unies en 1970 et la déclaration concernant l’instauration d’un nouvel ordre économique international adoptée par la 6e session

extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies en 1974 », a expliqué le président chinois. Ainsi depuis 70 ans, il a soutenu que les cinq principes ont transcendé l’espace et le temps, dépassé les incompréhensions et montré leur résilience et leur vitalité au fil des années. De son avis, ils sont devenus des normes fondamentales régissant les relations internationales et des principes fondamentaux du droit international ouverts, inclusifs et universellement applicables.

En outre, il a révélé qu’après 70 ans d’épreuves, les cinq principes de la coexistence pacifique sont devenus une richesse partagée de la communauté internationale et méritent d’être préservés, pérennisés et valorisés. C’est pourquoi, Xi Jinping a souhaité que cette commémoration soit un nouveau départ. « Assumons notre mission historique et avançons ensemble avec courage et détermination, en vue de construire une communauté d’avenir partagé pour l’humanité et de bâtir un avenir plus radieux », a lancé Xi Jinping.

Souaibou NOMBRE

Snombre29@yahoo.fr

Depuis Pékin (Chine)