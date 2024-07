Séparation des sœurs siamoises : Kadidiata et Awa Dianda en partance pour Riyad

« L’Arabie saoudite est très avancée en matière d’intervention chirurgicale de siamois, avec un taux de 100% de réussite des 64 opérations réalisées depuis plus de 34 années », a-t-il ajouté. En plus l’ambassadeur saoudien a rassuré que le chef de l’équipe chargée de l’intervention est un ancien ministre de la santé saoudien, pétri d’expérience. Il

a également souhaité que l’opération soit un succès pour le bonheur des parents mais aussi pour le peuple burkinabè. L’intervention va durer entre 12 et 18 heures et son coût est compris entre 1 et 1,3 millions d’euros au frais de l’Etat d’Arabie saoudite. Les siamois humains sont des jumeaux soudés l’un à l’autre par une partie du corps. Extrêmement rare, ce phénomène concerne 1 cas pour 200 000 naissances menées à terme.

Evariste YODA

Cédric BOLOUVI

(Stagiaire)