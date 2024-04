9e Sommet des DG des sociétés d’assurance

La croissance durable du secteur assuranciel africain débattue à Victoria Falls La compagnie panafricaine de réassurance, Continental Reinsurance a organisé, la IXe édition du sommet des directeurs généraux des sociétés d’assurance, les 11 et 12 avril 2024, à Victoria Falls, au Zimbabwe sur le thème : « Unité dans la diversité : harmoniser croissance et responsabilité dans l’assurance en Afrique ».

Cette rencontre annuelle a été l’occasion pour les cadres d’assurance, venus d’Afrique du Sud, de la Côte D’Ivoire, du Kenya, de Lesotho, du Nigéria, de la Tunisie, de la Zambie, du Zimbabwe, etc. de se pencher sur le rôle de la diversité dans la stimulation de l’innovation sur le marché assuranciel africain. Ce sommet a également servi de tribune pour les participants d’échanger et de partager les expériences sur l’intérêt des sociétés d’assurance africaines à être plus inclusives, en œuvrant à améliorer leurs pratiques en matière de recrutement, d’aménagement physique de leurs bureaux, de développement de nouveaux produits assuranciels pour un changement qualitatif du marché africain des assurances.

Pour le directeur général de Continental Reinsurance, Lawrence Nazare, ces 48 heures de travaux sont une occasion pour mettre en évidence les considérations clés qui sont à la confluence de la gouvernance sociale, Environnementale d’entreprise (ESG) et des défis quotidiens auxquels, les assureurs sont confrontés en affaires dans ce monde aux flux accélérés. Il est plus qu’urgent que les entreprises et les Etats intègrent la crise climatique, le développement durable dans leur politique de gouvernance.

Couvrir des risques de plus en plus complexes

« L’impact généralisé et dramatique du changement climatique sur notre environnement et les phénomènes et événements météorologiques extrêmes qu’il entraîne doivent être une priorité dans tout discours. Les défis urgents soulignent la nécessité pour les gouvernements et les régulateurs de s’adapter et de gérer de multiples scénarios imprévus », a-t-il souligné.

Selon lui, face au sentiment de désespoir écrasant qui accompagne le fait d’essayer de gérer des entreprises et d’y faire face alors que le rythme du changement défie les outils traditionnels de gestion, l’adaptation devient un impératif. Et dans un contexte où l’activité humaine et les phénomènes naturels engendrent des risques, les assureurs et les réassureurs sont plus que jamais appelés à couvrir des risques de plus en plus complexes et qui se manifestent finalement par des réclamations d’assurance et des conflits inévitables, a conclu le DG de Continental Reinsurance.

La sénatrice kenyane, Crystal Asige, par ailleurs malvoyante, a insisté sur l’importance de l’intégration de l’approche inclusive dans la gouvernance d’entreprise. Selon elle, le handicap ne fait pas de discrimination, mais ce sont les hommes et les femmes qui le font. « L’inclusion du handicap apporte des idées intelligentes. Les entreprises qui accordent cette priorité à l’inclusion ont quatre fois plus de chance de réaliser de meilleurs bénéfices. Les entreprises qui investissent dans les personnes handicapées ont vu leurs bénéfices augmenter de 30 % et leurs revenus de 200 %. Les différences sont un tremplin vers la réussite », a-t-elle fait savoir. Avec 90% des personnes vivant avec un handicap qui sont au chômage, elle a appelé les entreprises à avoir des politiques inclusives, à être donc des champions de l’inclusion.

