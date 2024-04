Construction de la centrale_solaire de Donsin: L’Assemblée Législative de Transition valide la loi de financement de près de 30 milliards de FCFA

L’Assemblée Législative de Transition(ALT) a adopté le mardi 16 avril 2024 à l’unanimité, le projet de loi portant autorisation de ratification de la convention de prêt concessionnel signée le 29 septembre 2023, entre le Burkina Faso et la Banque Export Import de Chine (EXIMBANK). Il concerne le financement du projet de construction de la centrale solaire de 25MWc avec 5MW/20MWh de stockage à Donsin, province de l’Oubritenga, région du Plateau central. Le Ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré GOUBA qui a représenté le gouvernement était assisté de ses collaborateurs.

Selon le Ministre en charge de l’Energie, Yacouba Zabré GOUBA, la particularité de cette centrale réside dans le volet du stockage. Pour lui, le stockage permettra un lissage du réseau pour faire face aux perturbations du réseau liées aux intermittences. Le premier responsable en charge de l’énergie a aussi expliqué que le projet permettra de sécuriser l’aéroport de Donsin en termes d’approvisionnement en énergie et d’augmenter la production nationale de 45 Gigawattheure par an, soit une augmentation de 6% de la production actuelle. Il va aussi permettre de raccorder plus 50 000 nouveaux ménages et former plus de 50 cadres du secteur de l’énergie. Son coût est évalué à plus de 29 milliards de FCFA et est financé par EXIMBANK. La construction de la centrale solaire de Donsin de 25MWc était prévue démarrer en janvier 2024 pour un délai d’exécution de 15 mois. « L’entreprise a marqué son accord pour démarrer les travaux sur fonds propres dès que le projet est validé par l’Assemblée législative de transition » a rassuré le ministre GOUBA. A l’en croire, cette anticipation permettra de rattraper le retard.

Direction de la Communication et des Relations Presse