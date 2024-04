Semaine nationale de la culture 2024 : l’Union européenne apporte un soutien de 82 millions F CFA

Le ministre d’Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo a reçu en audience, le mardi 16 avril 2024, l’ambassadeur de l’Union européenne au Burkina-Faso, Daniel Artisti Gaztelumendi.

La 21e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC) se tiendra, du 27 Avril au 4 Mai 2024 à Bobo-Dioulasso sur le thème : « Culture, mémoire historique et sursaut patriotique pour un Burkina nouveau ». L’Union européenne (UE) n’entend pas être en marge de cet évènement culturel. C’est pourquoi son ambassadeur, Daniel Artisti Gaztelumendi est allé, le mardi 16 avril 2024, apporter son soutien au ministre d’Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo. A sa sortie d’audience, l’ambassadeur Gaztelumendi a fait savoir que la délégation est venue échanger avec le ministre en charge de la culture sur leur contribution pour le bon déroulement de la semaine nationale de la culture à Bobo-Dioulasso. Il a annoncé sa participation et son soutien financier à travers la réalisation de certaines activités à la SNC. « Nous allons accompagner l’organisation avec l’installation de quatre cent (400) chapiteaux et stands, l’installation de podiums un peu partout dans la ville de Bobo-Dioulasso afin que les artistes puissent faire des prestations. Il y aura également des prix qui seront attribués aux meilleurs chanteurs, meilleurs danseurs, meilleurs artistes des arts plastiques… », a-t-il dévoilé. Il a affirmé que toutes ces activités seront financées à hauteur de quatre-vingt-deux (82) millions francs CFA.

L’ambassadeur a par ailleurs précisé que le partenariat entre l’UE et le ministère en charge de la culture est une collaboration de longue haleine. « Depuis cinq (5) ans, nous avons un grand programme pour soutenir la culture au Burkina. Car la culture est un vecteur essentiel de valeurs comme la paix, le vivre-ensemble, la cohésion sociale », a souligné l’ambassadeur de l’Union européenne. Il a également confié que la culture véhicule une dimension économique très importante. Car, à travers le programme, il y a eu 200 initiatives de projets qui ont été lancées et environ cent petites entreprises qui ont été créées dans le domaine de la culture. « Ces initiatives de projets et d’entreprises vont continuer dans le temps et cela va créer de l’emploi et réduire le chômage dans le pays », a affirmé Daniel Artisti Gaztelumendi.

Wamini Micheline OUEDRAOGO