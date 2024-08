Une phase pilote en cours

Pour éviter les erreurs du passé, le PDS affirme qu’un comité a été mis en place. « Ce comité prend en compte les services techniques déconcentrés (cadastre, urbanisme, domaines) intervenants dans la chaine de traitements des dossiers fonciers ainsi que les forces de sécurité et toutes les organisations de la société civile qui militent en faveur du droit au logement au sein de l’arrondissement », précise-t-il.

Pour le directeur de la topographie et des travaux fonciers à la direction générale de l’urbanisme, de la viabilisation et de la topographie, Yaya Dao, le ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat est conscient du calvaire des populations dans leur quête d’un logement décent. C’est la raison pour laquelle, explique-t-il, que le chef du département ministériel,

Mikaïlou Sidibé, a installé officiellement, les membres de l’unité de gestion du Programme de restructuration des zones d’habitat spontané et d’apurement du passif du foncier urbain au Burkina Faso (PRO-REST-APUR), lundi 29 juillet 2024, à Ouagadougou.

Ce programme vise, confie-t-il, à apurer le passif du foncier urbain à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso et à résoudre la question des quartiers d’habitats spontanés. Pour lui, les lotissements conduits depuis la communalisation intégrale ont engendré des conséquences sur les populations qui n’arrivent pas à accéder à leurs parcelles tandis que d’autres cherchent un toit. Dans le cadre du projet, précise-t-il, le ministère va travailler en bonne intelligence avec les communes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso pour résoudre le passif foncier. « Une phase pilote est en cours et concerne l’arrondissement n°7 de Ouagadougou et l’arrondissement n°5 de Bobo-Dioulasso », assure le directeur de la topographie et des travaux fonciers.