Entrepreneuriat agricole: Issiaka Zoubga, le producteur modèle sur les collines de Bouakuy

Une diversité d’activités

Depuis 2023, il a entrepris la diversification de ses activités grâce au soutien du Projet de résilience pour la compétitivité agricole (PReCA) qui lui a permis de construire un forage. A l’arboriculture fruitière, il a associé la maraîcher-culture (papaye, tomate,…), l’apiculture et l’élevage. « Présentement, j’ai des poules locales et quelques petits ruminants. Sans eau, il m’était difficile de pratiquer l’élevage », indique Issaka Zoubga. Dans sa ferme, il emploie deux ouvriers permanents et au besoin plusieurs personnes pour des travaux journaliers. Issa Ouédraogo est l’un de ses employés.

Depuis quatre ans, il travaille dans la ferme sur les collines où il vit avec sa femme et leur fillette. « Je fais du jardinage, j’aide à réaliser les cordons pierreux et je cultive à la daba. Je veille également sur les arbres pour empêcher que les animaux en divagation ne les détruisent », explique M. Ouédraogo. Issa Ouédraogo désirait se rendre en Côte d’Ivoire pour travailler dans les plantations, mais il a finalement renoncé à ce projet pour travailler dans la ferme où il est rémunéré à 375 000 F CFA l’année.

Malgré les caprices pluviométriques de la campagne agricole 2023-2024, Issaka Zoubga a vu sa production de mangues augmenter par rapport aux années antérieures. « Au lieu d’une tonne comme les années antérieures, j’ai pu récolter cette année (ndlr 2024) sept

tonnes de mangues dont 2 tonnes en avril, 3 tonnes en mai et 2 tonnes en juin », explique-t-il. Actuellement, en phase de production, le projet agro-sylvo-pastoral de M. Zoubga fait face à plusieurs défis au nombre desquels le problème de la divagation des animaux. « J’ai besoin d’un grillage pour clôturer tout le terrain.

La clôture me permettra de contrôler les entrées et les sorties dans la ferme » souligne-t-il. M. Zoubga plaide également pour des formations qui lui permettront de se perfectionner dans le domaine agro-sylvo-pastoral. Il y a aussi la non-maîtrise du système d’irrigation. « J’ai un forage surmonté d’un polytank de 1 000 litres mais le matériel d’irrigation du périmètre demande beaucoup de technique pour faciliter les travaux », soutient le dompteur des collines. L’arrosage, poursuit-il, se fait toujours à la main. Malgré ces difficultés, Issiaka Zoubga prévoit diversifier encore ses activités. En plus de l’existant, il compte additionner la pisciculture et l’élevage des vaches laitières pour la production du lait. De nombreux riverains qui, au début, étaient sceptiques quant à l’aboutissement du « fou », ont fini par reconnaître son exploit.