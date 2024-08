Eliminatoires CAN Maroc 2025: Bertrand Traoré et Issoufou Dayo non sélectionnés

La liste des Etalons pour les matchs contre le Sénégal et le Malawi dans le cadre de la 1re et de la 2e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 a été dévoilée. Bertrand Traoré et Issoufou Dayo n’y figurent toujours pas.

Le 6 septembre et le 10 septembre 2024, les Etalons affronteront respectivement les Lions de la Teranga du Sénégal à Dakar et les Flammes du Malawi au Mali. Ces deux matchs se jouent dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN Maroc 2025). Parmi les 25 joueurs choisis par l’entraineur des Etalons du Burkina Faso, Brama Traoré, ne figurent toujours pas Bertrand Traoré, sociétaire du club néerlandais, l’Ajax d’Amsterdam et Issoufou Dayo, de l’équipe marocaine, Berkane. Pour ces deux matchs, le coach a affirmé qu’il a convoqué les joueurs en forme du moment. Logé dans le groupe L, les adversaires du Burkina Faso sont le Sénégal, le Malawi et le Burundi.

Alassane KERE