Ecole nationale des Eaux et Forêts: les 1938 « forestiers commando » prêts pour le front

La promotion 2023 du contingent spécial des Eaux et forêts baptisée « Lanaya » (confiance en langue dioula) a effectué sa sortie officielle dans la matinée du samedi 22 mars 2025 dans l’enceinte de l’Ecole nationale des Eaux et Forêts (ENEF) à Dindéresso. Au total 1938 forestiers aguerris pour la défense du territoire et des massifs forestiers nationaux ont reçu leurs galons lors d’une cérémonie présidée par le premier Ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

La toute première cohorte du recrutement spécial des Eaux et Forêts autorisé par le gouvernement burkinabè lors du conseil des ministres du 15 février 2023 est opérationnelle. Elle a effectué sa sortie officielle le samedi 22 mars 2025 au sein de l’Ecole nationale des Eaux et Forêts (ENEF) à Dindéresso lors d’une cérémonie officielle patronnée par le premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Le thème choisi pour la sortie est « Contribution des Eaux et Forêts à la reconquête du territoire national et à la sécurisation des massifs forestiers ». 1938 adjudants aspirants des Eaux et Forêts dont 1052 garçons et 886 personnels féminins ont à l’occasion, porté leurs épaulettes.

Le premier ministre a rappelé que le gouvernement a autorisé, un recrutement spécial

échelonné sur trois ans, de quatre mille (4 000) agents des eaux et forêts au profit du Ministère en charge de l’Environnement. Ce recrutement, a-t-il dit, va en droite ligne avec le « Pilier 1 » du plan d’actions pour la stabilisation et le développement, notamment la lutte contre le terrorisme et la restauration de l’intégrité du territoire national. « Il vise à accroître la part contributive du ministère en charge de l’Environnement, à travers le Corps des Eaux et Forêts, dans la reconquête du territoire et la sécurisation des massifs forestiers » a affirmé le locataire de la primature.

Une première dans l’histoire

A écouter le chef du gouvernement, ce recrutement spéciale, de par sa nature et son envergure, est une première dans l’histoire du corps des Eaux et Forêts depuis sa création en 1948. Ces combattants, s’est réjoui M. Ouédraogo, sont prêts à servir sur le théâtre des opérations, notamment dans les unités combattantes des Eaux et Forêts qui se déploient progressivement sur le territoire national. Il a par la même félicité l’équipe de l’ENEF pour la rigueur la compétence et le dévouement dans la formation. Le premier ministre a rassuré les recru que pour leur bien-être, leur intégration dans la Fonction publique a été diligentée et leur mandatement a même commencé depuis la semaine dernière.

Le premier ministre par ailleurs invité les sortants à être des combattants exemplaires, intègres et dévoués prêts à toujours donner le meilleur d’eux-mêmes dans leurs missions. Selon le Directeur général (DG) de l’ENEF, Fiédi Hakiékou, la cuvée est constituée d’agents compétents, dévoués et prêts à relever les défis qui les attendent. « Les stagiaires ont suivi avec assiduité et discipline leur programme de formation » a-t-il confié.

Les nouveaux forestiers, a souligné le DG, ont fait leur rentrée à l’ENEF le 11 novembre 2023 pour une formation qui était prévue durer 9 mois, mais qui a été prolongé à 18 mois pour mieux les aguerrir, comme l’a voulu le gouvernement. La réussite de la formation de cette cuvée, foi de M. Hakiékou, est le produit d’un travail collectif impliquant le personnel administratif et d’encadrement de l’ENEF et les partenaires que sont le Groupement d’instruction des Forces armées (GIFA) et le Centre national d’entrainement Commando de Pô (CENEC).

