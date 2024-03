Académie de police : des réflexions sur les enjeux de la science dans le domaine de la sécurité

La 1ère édition des Journées scientifiques de l’Académie de Police (JSAP) a eu lieu les 21 et 22 mars 2024.La cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre délégué auprès du ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité Chargé de la Sécurité, Mahamadou Sana.

L’Académie de Police a organisé ses premières journées scientifiques sous le thème « apport de la science dans la lutte contre l’insécurité ». Une édition qui se veut être une première dans ce centre de formation des commissaires et officiers de la Police nationale. Pour l’Academie de Police, l’objectif rechercher durant ses journées est de créer un cadre d’échanges et de réflexion sur les questions liées à la Sécurité en vue de promouvoir la contribution de la recherche scientifique à la préservation de la paix et de la sécurité en Afrique d’une manière générale et au Burkina Faso, de façon particulière. Ces journées ce veulent donc être un espace de discussions, de réflexion et de partage de savoirs en sécurité entre le monde scientifique et le grand public. L’événement a réuni, le jeudi 21 mars 2024 à Pabré, des acteurs du monde universitaire, des centres de recherches, des organisations non-gouvernementales (ONG) intervenant dans le domaine de la sécurité, des acteurs de la sécurité ainsi que des étudiants et des doctorants des universités du Burkina Faso.

Le directeur général de l’Académie de Police, le Commissaire divisionnaire de police, Edmond Tapsoba, a affirmé que « de plus en plus de voix s’élève pour sommer la Science de prouver son utilité, plus exactement sa capacité à contribuer à la prévention de l’insécurité et à la résolution des différentes crises auxquelles sont confrontées nos sociétés actuelles ». L’Académie de Police dont l’une des missions est de promouvoir les études et les recherches sur la sécurité à travers sa Direction de l’institut de recherche, de perfectionnement et de la Coopération (DIRPC) ne pouvait, a-t-il ajouté, rester en marge de ces préoccupations.

Pour le président du comité scientifique, le Pr Tindano Félix Vallean, enseignant-chercheur à l’Ecole Normale Supérieure à Koudougou, la science pourrait être un recul pour réfléchir, faire des propositions et accompagner les acteurs de la sécurité sur le terrain.

Plus d’une vingtaine de communications seront assurées, a-t-il annoncé, par des chercheurs et experts sur l’environnement, la psychologie, les politiques publiques, les sciences forensiques, humaines et sociales. Le parrain de l’événement, le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’innovation, Adjima Thiombiano, représenté par le ministre de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales, Jacques Sosthene Dingara, cette initiative est une occasion d’échanger, débattre et construire dans l’union des réponses innovantes aux défis sécuritaires de notre époque, le tout, dans un esprit scientifique.

Le ministre délégué auprès du ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité chargé de la Sécurité, Mahamadou Sana, a, pour sa part, souligné l’importance que son département accorde à la promotion de la recherche scientifique et à la valorisation des résultats de la recherche dans le domaine de la sécurité. En associant les compétences des forces de sécurité, des universitaires et chercheurs, les réponses face aux défis sécuritaires ne peuvent, a-t-il poursuivi, que s’améliorer à travers de bonnes idées.

Dié Arsène MILLOGO