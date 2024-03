Football : la Libye bat le Burkina Faso par 2 buts à 1 en match amical 

2 buts à 1, c’est le score final qui a séparé les Libyens et les Burkinabè en match amical, disputé au stade « Père Jego » de Casablanca au Maroc le 22 mars 2024 à 22H GMT.

Les Chevaliers de la Méditerrané ouvrent le score sur un corner à la 35e mn, mais la réaction des Etalons fut immédiate ; Ousséni Bouda égalise à la minute suivante. Les deux équipent vont à la mi-temps sur ce score nul d’un but partout. A la reprise, les Etalons concèdent un 2e but dès la 50e mn et toutes leurs tentatives pour revenir au score seront vaines.

Les Etalons affrontent le Niger le mardi 26 mars 2024 lors de leur 2e sortie sous l’ère du sélectionneur Brama Traoré.

Hubert Bado