Académie endogène des savoirs : Les activités officiellement lancées

L’Académie endogène des savoirs (ACADES) a effectué sa rentrée marquant le lancement officiel de ses activités, le mercredi 30 octobre 2024, à Ouagadougou.

Le Burkina dispose désormais d’une Académie endogène des savoirs (ACADES). Mise en place sous l’impulsion du Groupe d’expertise pour la normalisation endogène des symboles, initiatives et savoirs (GENESIS), elle a effectué sa rentrée officielle, le mercredi 30 octobre 2024, à Ouagadougou. Aux dires de son président, Dramane Konaté, l’ACADES est une structure associative à but non lucratif, non confessionnelle et apolitique qui se veut un cadre d’initiation et de formation. Elle place la culture, les valeurs et les savoirs endogènes au cœur de son action, a-t-il précisé. De son avis, elle est aussi, un tremplin pour l’opérationnalisation des initiatives lancées lors de l’atelier national tenu ,en décembre 2023, au cours duquel, un document cadre de monographies endoculturelles a été adopté, suivi de la validation des éléments structurants de l’encyclopédie de l’endogène.

Dans l’optique d’implémenter le grand Laboratoire de l’endogène (ENDO-LAB) et de consolider le réseautage ethnoculturel du Burkina, l’ACADES ambitionne, selon M. Konaté, d’accompagner les communautés dans l’élaboration de leurs monographies par une méthodologie harmonisée.

Des instruments seront mis en place par le collège des maîtres des savoirs, et l’évaluation par les pairs permettra aux académiciens de statuer sur les dossiers, a-t-il relevé. Puis de poursuivre que l’ACADES, qui revêt un caractère communautaire, veillera également à la matérialisation du panthéon du Faso à travers des symboles endogènes et mémoriels.

Des certifications en savoirs endogènes

Le président de l’académie a, en outre soutenu que ce projet qui date de 2018, demande à être actualisé et contextualisé. Il sera question selon lui de procéder à la désignation de figures emblématiques, pionnières, et fondatrices de nations, ayant accompli des prouesses inégalées dans le domaine militaire, de la gouvernance, de la culture, des traditions et des savoirs. En tant qu’académie, l’ACADES offre par ailleurs plusieurs certifications dont un master en maître en connaissance endogène, un doctorat en maître en savoir endogène, un professorat en maître en intelligence endogène et un statut particulier de Grand maître. Pour atteindre les objectifs fixés par l’association, M. Konaté ne sera pas le seul à la diriger. Il sera entouré du collège des maîtres des savoirs dont le président est Yves Dakouo. Ce collège sera composé selon l’académicien et dramaturge, Martin Zongo, de mentors seniors ou maîtres de la sagesse tels que l’archevêque Anselme Titianma Sanou, le notable et bendrologue Frédéric Titinga Pacéré, le traditionaliste Mélégué Traoré, le notable Ousmane Amirou Dicko, le notable Boubakari Dicko et l’homme de culture Mahamoudou Ouédraogo.

Tout en souhaitant bon vent à l’ACADES, M. Zongo a salué les efforts de tous les membres qui ont permis la concrétisation de ce projet. Il est convaincu que cette initiative va favoriser un bond en avant dans l’étude, l’appropriation et la promotion de l’endogène au Burkina. Prôné par d’éminents intellectuels comme Joseph Ki-Zerbo et mis en pratique par d’exceptionnels visionnaires politiques comme le Président Thomas Sankara, le concept de l’endogène constitue de l’avis de Martin Zongo un sujet d’actualité qui mobilise autour de lui de nombreux acteurs soucieux d’un développement fondé sur la base des richesses et potentialités locales du pays.

Nadège YAMEOGO