Le ministre de la Défense et des Anciens combattants, Kassoum Coulibaly, entouré de ses collaborateurs a souscrit le mardi 19 décembre 2023, à Ouagadougou à l’actionnariat populaire lancé par l’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (APEC).

Outre son engagement sans faille sur le théâtre des opérations pour la reconquête du territoire national, les Forces de défense et de sécurité (FDS) veulent également s’illustrer davantage sur le front du développement endogène porté par le gouvernement de la Transition. Pour matérialiser l’adhésion de l’armée à cette dynamique, le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, Kassoum Coulibaly, entouré des ministres en charge de la justice, Rodrigue Bayala et de la sécurité, Mahamoudou Sana et des collaborateurs, a souscrit à l’actionnariat populaire, le mardi 19 décembre 2023, à Ouagadougou.

Pour le ministre Coulibaly, l’engagement de son département pour le programme de l’actionnariat populaire est une réponse à l’appel du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, à toutes les institutions et couches sociales. «Et, l’armée ne peut être en marge de cet appel, surtout que nous sommes déjà bénéficiaires d’une grande partie de ce que l’ensemble des Burkinabè font pour permettre à l’armée de fonctionner. Il est donc nécessaire que nous pensions à un meilleur devenir de notre pays. Investir, c’est toujours préparer l’avenir, aussi bien pour nous-mêmes que pour nos arrière-petits-fils.

C’est dans cet esprit que nous adhérons à 300% à l’initiative », a-t-il souligné. Cette souscription a été une occasion pour lui de réitérer son appel à l’ensemble du personnel de l’armée à souscrire à ce programme d’actionnariat populaire. L’APEC a salué cet acte des autorités militaires à sa juste valeur. « C’est un signal fort que les plus hautes autorités de l’armée, de la sécurité et de la justice ont donné ce matin.

Cela témoigne de leur engagement au quotidien sur le front de la défense du territoire mais aussi du développement », s’est réjoui le chargé de la promotion de l’entrepreneuriat communautaire de l’APEC, Dr Abdramane Sanon. Il a fait savoir qu’à l’issue de cette souscription des premiers responsables du ministère de la Défense, l’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire va déployer des équipes sur le terrain pour permettre aux différentes unités de l’armée déployées sur le territoire national de pouvoir souscrire à ce programme de l’actionnariat populaire.

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com