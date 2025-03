Administration publique : 9 530 postes ont été́ pourvus en 2024

(Du développement du capital humain, morceau choisi du discours du Premier ministre sur la situation de la nation)

Le développement du capital humain est un enjeu majeur pour un développement durable dans une perspective de transformation de l’économie.

Dans ce domaine, des efforts soutenus ont été faits et on peut citer entre autres actions :

 la promotion de la santé de la population et l’accélération de la transition

démographique ;

 l’accroissement de l’offre et l’amélioration de la qualité de l’enseignement et de la formation ;

 la promotion de la recherche et de l’innovation ;

 le renforcement de l’utilisation des résultats de la recherche en faveur de la

transformation de l’économie ;

 l’autonomisation des femmes.

Dans l’optique d’apporter des réponses structurantes et durables aux préoccupations inhérentes à notre vaillante jeunesse, de nombreuses actions ont été initiées pour son plein épanouissement et sa participation au processus de développement national. Dans ce sens, plus de quarante-cinq mille (45 000) volontaires nationaux ont été déployés sur les chantiers du développement.

Aussi, dans le but de promouvoir l’emploi décent et l’insertion professionnelle des jeunes, le Gouvernement a poursuivi les efforts à travers le financement de plus de deux mille cinq-cents (2 500) projets pour un montant de 7,6 milliards de FCFA.

Par ailleurs, des milliers de jeunes ont été accompagnés à travers les initiatives présidentielles notamment les opportunités d’insertion qui visent à faciliter l’accès des jeunes aux informations sur les opportunités socio-économiques et professionnelles.

En ce qui concerne le recrutement au sein de l’administration publique, neuf mille cinq cent trente (9 530) postes ont été pourvus. Dans le domaine de la protection sociale, près de cent-soixante-dix mille (170 000) personnes ont été immatriculées et environ deux-cent (200) structures ont été affiliées à la Caisse nationale d’assurance maladie universelle. Dans le domaine de la santé, plusieurs infrastructures sanitaires ont été réalisées

notamment :

 la construction de l’hôpital de Bobo. Les travaux avancent comme prévu et le taux de réalisation est de l’ordre de 99,5%. Il reste des travaux résiduels comme la voirie interne. La livraison et l’installation des équipements sont prévus pour courant mars jusqu’en juillet-août 2025.

 l’ouverture d’un centre de dialyse à Tenkodogo ;

 la mise en service de 15 cliniques mobiles équipées pour des soins spécialisés au profit des populations des villages, des campagnes et des zones périphériques des villes ;

 la construction et l’équipement de 20 nouveaux Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) ;

 la normalisation de 23 CSPS

 La transformation de 28 CSPS en centres médicaux ;

 La poursuite des constructions des CHR (Manga, Gaoua Dédougou, Fada), de 7 nouveaux centres médicaux (Kampti, Léna, Ndorola, Mani, Po, Diébougou et Karangasso Vigué.).

Le renforcement de l’accès aux soins s’est également matérialisé par :

 la poursuite de la politique de gratuité de soins et son extension aux blessés de guerre ;

 l’opérationnalisation progressive du Service d’Aide Médicale d’Urgence (SAMU) ;

 l’introduction de nouveaux vaccins dans la routine de vaccination ;

 l’adoption d’un décret encadrant la vacation du personnel public de santé dans le privé ;

 la réduction d’au moins 50% à 80% des tarifs des examens de scanner,

d’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) et des séances d’hémodialyse ;

 la subvention de 70% à 100% par le budget de l’Etat de la prise en charge de la radiothérapie de certains cancers, notamment toute forme de cancers des enfants de moins de 15 ans, cancers féminins, c’est-à-dire du col de l’utérus et du sein, cancer de la prostate;

 la suppression de la caution de cinq cent mille (500 000) FCFA pour tout

enrôlement en dialyse ;

 la transformation de la CAMEG en société d’Etat pour affirmer la souveraineté du pays dans le domaine stratégique du médicament ;

 la généralisation de la dispensation nominative et le renforcement de la

pharmacie centrale des hôpitaux. Il convient de relever également l’amélioration de la disponibilité des produits de santé dans les zones à fort défis sécuritaires à travers la livraison des produits par voie terrestre et aérienne en collaboration avec nos partenaires.

Grace aux efforts de sécurisation du territoire, cent quarante-neuf (149) structures fermées ont été remises en service, représentant 37% des structures fermées.

La réforme du système éducatif, axée sur la vision de développement endogène, s’est poursuivie avec notamment l’introduction, à titre expérimental, de l’initiation aux métiers et aux Technologies de l’Information et de la communication dans certaines écoles publiques et privées du préscolaire et du primaire.

L’introduction de l’éducation civique a été aussi effective au niveau du secondaire.

Au titre de l’amélioration de la qualité et de l’accès au système éducatif, près de cinq cent (500) nouvelles salles de classe ont été construites dans les différents ordres d’enseignement et dans les filières de l’Enseignement et la formation techniques et professionnels.

En outre, les actions de reconquête ont permis d’assurer la continuité de l’éducation à travers la réouverture de sept cent quarante-six (746) structures éducatives et la réinscription de plus de six cent mille (600 000) élèves déplacés internes.

La volonté du Gouvernement de faire de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation l’un des piliers essentiels du développement économique et social de notre pays s’est matérialisée, entre autres, par la résorption de près de 80% des retards académiques et la construction d’une vitrine d’exposition à Bagré pour une meilleure visibilité des résultats des recherches.

Les efforts consentis permettront de normaliser complètement les années académiques dans les universités publiques, de poursuivre la réorganisation de la recherche avec l’implication du privé, de mettre en place un laboratoire de référence pluridisciplinaire avec un plateau technique de pointe à vocation nationale et sous-régionale et d’achever la réalisation de la banque des gènes pour une meilleure souveraineté dans la conservation de nos semences.

Sidwaya.info

Extrait discours sur la situation de la Nation