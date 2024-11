AES : Appel à candidatures pour l’élaboration d’une charte graphique et d’un logo

Les pays membres de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES) ont lancé le lundi 18 novembre 2024, un appel à candidatures pour la conception d’une charte graphique et d’un logo. L’initiative vise à représenter l’identité visuelle de cette organisation régionale.

Cet appel, ouvert à tous, invite les candidats à soumettre des propositions innovantes et représentatives des valeurs et objectifs de l’AES. Par ailleurs l’initiative n’est pas rémunérée, elle met en avant un engagement patriotique et bénévole des participants.

Selon les initiateurs, le créateur du logo et de la charte graphique retenus sera honoré par les félicitations officielles du président en exercice de l’AES.

Cet appel s’inscrit dans la volonté de l’AES de renforcer son image et sa visibilité, tant au niveau régional qu’international. Le logo et la charte graphique serviront à incarner les idéaux de coopération, de résilience et de développement prônés par l’organisation.

Pour plus d’informations, les modalités de participation et les critères de sélection, veuillez consulter le document ci-dessous.

CONFEDERATION DE L’AES version 2 (2)

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info