Afridia Industries : du sang pour sauver des vies et du jus MALIA pour améliorer la collation des donneurs

Le personnel de la société AFRIDIA INDUSTRIES, entreprise burkinabè de production de boissons non alcoolisées, s’est fortement mobilisé le 30 aout 2024 à son siège à Bobo-Dioulasso, pour faire don du précieux liquide au Centre Régional de transfusion sanguine (CRTS) de la région. Plus d’une cinquantaine de poches de sang a été collectée. En plus, AFRIDIA INDUSTRIES a offert des cartons de jus MALIA pour accompagner les donneurs de la région dans leur noble action.

Les agents de la société AFRIDIA INDUSTRIES sis à Bobo-Dioulasso se sont mobilisés le 30 aout 2024 pour donner leur sang aux populations dans le besoin, à travers l’équipe du centre régional de transfusion sanguine (CRTS), déployée sur les lieux à cet effet. Après les formalités propres à ce genre d’opération, les travailleurs de AFRIDIA INDUSTRIES se sont mis à la disposition des agents de CRTS qui ont prélevé une partie de leur précieux liquide.

Ce sont une cinquantaine de poches de sangs qui ont pu être récoltées à la satisfaction du chef de service assurance qualité du Centre régional de transfusion sanguine de Bobo

Dioulasso, Ashmed Nana. Il a félicité AFRIDIA INDUSTRIES et a appelé les autres structures à lui emboiter le pas, car le besoin en sang est très élevé en cette période de saison pluvieuse. « C’est un ouf de soulagement pour nous.

Nous encourageons ce genre d’initiatives, particulièrement dans cette période à forte prévalence paludéenne et d’une façon générale pour sauver des vies notamment celle des femmes et des enfants qui sont les plus assujettis au besoin de sang. Actuellement, le besoin en sang est très accru au niveau de nos structures sanitaires pour la prise en charge de nos patients. Nous félicitons donc l’initiative de AFRIDIA INDUSTRIES, qui fait renaitre la vie.», s’est réjoui M Nana.

Pour le Directeur général de AFRIDIA INDUSTRIES, Jonas Bayoulou, ce don de sang entre dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité sociale de l’entreprise. « Cette activité de don de sang rentre dans le cadre de notre politique de responsabilité sociale de l’entreprise. Dans cette dynamique, il y’a une série d’activités programmée. En effet, après

la participation à la commémoration de la journée du donneur de sang à travers un don de jus à Ouaga et à Bobo Dioulasso, aujourd’hui nous sommes à celle du don de sang. Elle est une activité importante à notre sens parce qu’elle contribue à soutenir tous ceux qui sont dans un besoin de sang pour poursuivre leur vie », a laissé entendre le directeur général.

1 000 cartons de jus Malia offerts

Il a ajouté que l’opération vise également a incité son personnel à participer à la vie de leur communauté. « En tant qu’entreprise, le don de sang est d’abord un engagement des membres de l’équipe à participer à la vie de la communauté et à la vie de la population qui a besoin de sang pour poursuivre leur vie. Et dans ce sens, au-delà de ce que l’entreprise peut elle-même organiser pour fortifier cet objectif, c’est aussi engager son personnel à l’intérieur d’avoir ce souci de participer à la vie de leur communauté ».

Le directeur général a encouragé le personnel pour ce sacrifice et l’a invité à poursuivre ce type d’actions en faveur de la population, car pour lui « nul n’est jamais suffisant seul pour

vivre dans un environnement ». Outre le don de sang, Afridia Industries a remis des cartons de jus Malia afin d’accompagner le CRTS dans ces opérations de collecte de sang auprès d’autres donateurs.

La société Afridia Industries n’est pas à sa première opération. Elle a déjà offert des cartons de Malia aux centres de transfusion sanguine depuis le mois de juillet , tant à Ouagadougou qu’à Bobo-Dioulasso. Au total environ 1000 cartons ont été gracieusement mis à la disposition de la structure de collecte de sang pour un cout total de plus de 5 millions de FCFA. L’objectif de cet appui est de permettre au centre de transfusion sanguine de collecter 6 050 poches de sang au Burkina Faso pour l’année 2024.