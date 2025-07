Projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel: répondre aux besoins des communautés frontalières du Sahel

Le comité régional de coordination du Projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel (PCRSS) a fait le bilan de la mise en œuvre de son plan d’actions de 2024, lors de sa première réunion de l’année, lundi 7 juillet 2025, à Ouagadougou.

Les membres du Comité régional de coordination (CRC) du Projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel (PCRSS) se sont réunis, lundi 7 juillet 2025, à Ouagadougou. Il s’est agi, pour les participants de faire l’état de la mise en œuvre des recommandations de la dernière session du CRC au titre de l’année 2024, de valider le rapport de l’état de mise en œuvre du plan d’actions 2024 du CRC, d’échanger sur les conclusions de la revue à mi-parcours réalisée dans les pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). Les acteurs se sont également penchés, aux dires des responsables du projet, sur les leçons tirées, la connaissance de la plateforme régionale de gestion des connaissances du Liptako-Gourma (LG) et la note conceptuelle de la IIe édition du Forum international annuel sur le Liptako-Gourma (FIA-LG). Selon le gouverneur de la région du Sahel, Abdoul Karim Zongo, cette réunion va permettre au pays membres de l’AES de voir comment travailler en dépit des difficultés sécuritaires, socio-économiques et humanitaires et trouver des dispositifs pour accompagner les communautés dans la résilience.

« Un instrument d’espoir »

« Le PCRSS est un instrument d’espoir, de relèvement et de reconstruction communautaire, un symbole de la solidarité concrète entre nos Etats pour refonder, sur des bases plus justes et inclusives, le tissu social et économique de nos zones frontalières », a-t-il expliqué.

Pour le coordonnateur du PCRSS, Boulaye Sanogo, des activités pour le relèvement des communautés ont été menées au Burkina Faso, à travers la dotation de plus de 285 000 kits d’articles ménagers. Il a confié que le projet a accompagné les communautés par des activités et des équipements générateurs de revenus telles que la dotation d’animaux et la réalisation d’infrastructures éducatives pour résorber l’afflux des élèves déplacés internes dans les zones d’accueil. M. Sanogo a soutenu que le PCRSS a également doté plusieurs centres de santé de matériels de soin, ainsi que de produits de première nécessité pour faciliter la prise en charge des populations affectées par la crise sécuritaire. « En plus de cela, dans le domaine de l’hydraulique, nous avons réalisé plusieurs forages et nous avons en projet de poursuivre le volet hydraulique à travers la réalisation de boulis et de châteaux d’eau. Aussi, nous avons accompagné la reconstruction du capital productif des populations avec la mise à disposition d’intrants agricoles », a-t-il précisé.

Le coordonnateur du PCRSS a aussi mentionné que le taux de réalisation physique est à environ 50% et à 48%, pour ce qui concerne le taux de réalisation financière.

Quant à la secrétaire exécutive de l’Autorité du Liptako-Gourma, (ALG), Hawa Aw, elle a déclaré que le projet veut répondre aux besoins réels des communautés dans l’optique de créer une stabilité dans les zones frontalières. « Il y a des mises en œuvre ou même des modèles qui ne sont peut-être pas les mêmes d’un pays à l’autre, d’où l’importance d’une telle réunion qui va permettre aux trois pays (Burkina Faso, Mali et Niger) de discuter et d’apprendre des compétences de chaque pays », a-t-elle signifié. Elle a souligné que la plateforme de gestion de connaissances mise en place dans le cadre du projet, va favoriser la collecte des informations et de faire le point pour en tirer les points positifs.

Boukary BONKOUNGOU

Jemima LANKOANDE

(Stagiaire)