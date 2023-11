Alimentation et nutrition scolaires : Le Premier ministre lance le Programme Intégré de Soutien à l’Alimentation et à la Nutrition Scolaires

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyèlèm de Tambèla, a procédé, ce samedi 25 novembre 2023, au lancement officiel du Programme Intégré de Soutien à l’Alimentation et à la Nutrition Scolaires (PISANS) à Koupéla, dans le Kouritenga.

La phase pilote de ce programme qui s’étend sur deux années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 bénéficiera à huit ( communes à savoir Arbollé, Boromo, Boussouma, Diabo, Dori, Korsimoro, Zitenga et Zorgho.

D’un coût de 18 253 875 750 FCFA, le PISANS permettra à 108 137 enfants, de 476 établissements scolaires de mieux apprendre et de s’initier aux activités de production agricole.

Le Chef du Gouvernement a émis le vœu de voir les instituts de formation du Burkina Faso alliés la théorie à la pratique.

« Il faut apprendre, non seulement à lire et à écrire, mais aussi à utiliser ses mains, notamment dans l’agroindustrie et l’agro-business », a souligné Dr Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla.

Tout en souhaitant plein succès au Programme, le Premier ministre à laisser entendre que : « La première éducation, c’est le plat, l’assiette. Quelqu’un qui n’a pas mangé, vous ne pouvez lui demander quoi que ce soit « .

La représentante des enfants, Blandine Ouédraogo, a noté que le PISANS va leur permettre de bien manger, réfléchir et ne pas abandonner les classes.

Au regard de l’importance du programme pour l’éducation des enfants, le Chef du Gouvernement a souhaité qu’il s’étende à l’ensemble du pays.

Le PISANS bénéficie du financement de l’Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), le Programme Alimentaire Mondial (PAM), le Fonds International pour le développement agricole (FIDA) et le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF).

