Arabie Saoudite: Demain Lundi est le premier jour du Ramadan

La Cour suprême d’Arabie Saoudite, a tenu une séance ce soir, dimanche le (10.03.2024) afin d’examiner les observations concernant le croissant du mois sacré du Ramadan pour cette année 1445H (2024). Après avoir tout examiné, un certain nombre de témoins ont confirmé la vue du croissant du mois sacré du Ramadan cette nuit.

La Cour suprême décide donc que Demain lundi le 11 mars 2024, est le début du mois du Ramadan pour cette année 1445H (2024).

La Cour suprême félicite le Serviteur des deux Saintes Mosquées, Son Altesse le Prince héritier, le gouvernement et le peuple du Royaume d’Arabie saoudite, les résidents et les musulmans de l’avènement de ce mois sacré.

(Communiqué de la Cour royale)