Attaque de Barsalogho : le Niger présente ses condoléances au peuple burkinabè

Le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), le général de brigade Abdourahamane Tiani a, dans une lettre adressée à son homologue du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ce lundi 26 aout 2024, présenté ses condoléances au peuple endeuillé du Burkina Faso suite à l’attaque terroriste du samedi 24 août 2024 à Barsalogho.

S’adressant à son homologue du Burkina Faso, le général Tiani a indiqué avoir appris « avec une profonde affliction, l’attaque lâche et barbare perpétrée par des hordes terroristes contre vos Forces de défense et de sécurité ainsi que d’innocentes populations civiles à Barsalogho », le samedi 24 août 2024, ayant malheureusement occasionné plusieurs morts et des blessés. En cette douloureuse circonstance, le chef de l’Etat nigérien a, au nom du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, du gouvernement, du peuple nigérien et en son nom propre, adressé au capitaine Traoré, au gouvernement et au peuple burkinabè frère ainsi qu’aux familles éplorées, ses sincères condoléances et sa profonde compassion. « Le peuple nigérien est toujours solidaire du peuple burkinabè frère dans toutes les épreuves qu’il vit et sa détermination ne faillera point dans notre lutte commune pour la souveraineté véritable et le développement intégré de notre Confédération AES », écrit le chef de l’État nigérien. Aussi a-t-il souligné que « le nombre de nos martyrs, au lieu d’entamer notre moral, ne fait que renforcer notre inébranlable détermination à venir à bout des criminels et de leurs sponsors qui cherchent à entraver notre marche inexorable vers la paix et le progrès au sein de l’espace de la Confédération AES ». Le général de brigade Abdourahamane Tiani a souhaité un prompt rétablissement aux blessés et prié pour le repos éternel de l’âme des disparus.