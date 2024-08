Tinzawatène; l’opération de délogement des terroristes en cours

Les FAMa réaffirment leur engagement total à protéger les personnes et leurs biens sur l’ensemble du territoire national, rappelle le haut commandement militaire. L4Etat-major des armées réitère ses remerciements à l’endroit des braves populations, grâce à l’appui desquelles les FAMa agissent avec plus de précision et d’efficacité afin de créer les conditions d’un retour rapide à la stabilité et à une paix inclusive.

L’Essor/Mali