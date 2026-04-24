SNC 2026 : l’orchestre Lumière des Nations de Oubri ouvre les compétitions

À quelques heures du lancement de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture 2026, la centaine d’artistes, représentant la région de Oubri, ont reçu, vendredi 24 avril 2026 à Ziniare, les dernières consignes avant leur départ pour Bobo-Dioulasso.

Forte de 106 artistes, la région de Oubri compte marquer l’édition 2026 de la biennale de la culture par la diversité et la qualité de ses prestations. Réunis à Ziniare, ils ont reçu ce vendredi, les encouragements ainsi que les dernières consignes des autorités régionales, avant d’embarquer pour la ville de Sya. Selon la directrice régionale en charge de la culture, Haoua Traoré/Sanou, la délégation est engagée dans plusieurs disciplines, notamment la musique traditionnelle instrumentale, la chanson traditionnelle, le balafon, la lutte traditionnelle, l’art culinaire, le slam et la chorégraphie. Elle a dit être convaincue que la région a toutes les chances de remporter le maximum de prix lors de cette fête de la culture burkinabé.

L’un des moments phares de la participation de la région de Oubri, c’est qu’elle a été désignée pour assurer l’ouverture officielle des compétitions. Une responsabilité confiée à l’orchestre Lumière des Nations, qui aura donc l’occasion de donner le ton des prestations artistiques. Pour Salif Bruno Deme, encadreur des troupes de la commune de Ziniaré, il s’agit d’un honneur, mais aussi d’un défi à relever avec professionnalisme et créativité. Malgré quelques contraintes rencontrées lors des préparatifs, il se dit confiant, parce que ce sont des artistes compétitifs donnant à voir des prestations de qualité.

D.S.