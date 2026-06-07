SIAO 2026: le DG Eric Bassolé sollicite l’accompagnement de Sidwaya

La directrice générale de Les Editions Sidwaya, Assétou Badoh, a reçu en audience le directeur général du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO). L’accompagnement du journal de tous les Burkinabè pour la réussite de la 18e édition du SIAO, prévue du 30 octobre au 8 novembre 2026, était au menu des échanges.

La 18e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) va se tenir, du 30 octobre au 8 novembre 2026, dans la capitale burkinabè, sur le thème : « Artisanat africain et industrialisation : quelle synergie pour une meilleure organisation et valorisation des produits locaux et du patrimoine culturel ». A cinq mois de l’évènement, la direction générale du SIAO est à pied d’œuvre pour garantir un succès franc de l’évènement. Convaincu que les médias ont un grand rôle à jouer pour l’atteinte de cet objectif, le directeur général du SIAO, Eric Bassolé, est venu solliciter l’accompagnement du média Les Editions Sidwaya, vendredi 5 mai 2026.

Au cours d’une audience, M. Bassolé a traduit sa reconnaissance à la première responsable de Sidwaya, Assetou Badoh, pour la qualité du partenariat qui lie les deux institutions. « Nous sommes venus remercier Sidwaya pour nous avoir accompagné lors du dernier Salon régional de l’artisanat (SARA) qui s’est tenu l’année passée à Tenkodogo. C’est donc une visite de courtoisie pour remercier Mme la directrice générale pour son accompagnement habituel, mais aussi pour lui solliciter le même soutien pour la 18e édition du SIAO », a-t-il confié. Pour lui, cet appui est capital pour la visibilité de l’évènement, à travers les différents supports d’information du journal.

Cette rencontre a également été l’occasion pour Eric Bassolé de dévoiler quelques innovations introduites dans l’organisation du SIAO 2026. « Pour la 18e édition, il est prévu la climatisation de l’ensemble de nos pavillons d’exposition, dans l’objectif de pouvoir mieux accueillir les artisans, les visiteurs, les acheteurs professionnels. Il est prévu aussi de mettre à contribution le village artisanal de Ouagadougou, situé juste à côté du SIAO, pour résoudre un tant soit peu le problème du trop-plein pendant le Salon », a-t-il fait savoir.

Les artisans invités à s’inscrire

A cela s’ajoute l’opérationnalisation du e-SIAO, la réalisation d’ateliers thématiques, la création d’un espace dénommé « Village du pays invité d’honneur, la réhabilitation des infrastructures. Bientôt, d’autres activités liées aux innovations seront également communiquées, y compris le parrain, le pays invité d’honneur qui sont déjà identifiés et qui attendent confirmation.

« Comme vous savez, la climatisation de tous les stands a un coût. Pour permettre à nos artisans de pouvoir participer à cette édition, nous avons, avec l’autorisation des plus hautes autorités du pays, obtenu une réduction par stand de 150 000 F CFA. Déjà, on peut dire que le taux d’occupation de nos stands actuellement est à près de 40%. Comparé aux éditions passées, ce taux est au-dessus de nos attentes », a indiqué le directeur général du SIAO.

L’essentiel de ces inscriptions sont faites par les artisans étrangers. Pour éviter les désagréments de dernière minute, il a invité les artisans nationaux à s’y prendre à temps. M. Bassolé a appelé toutes les parties prenantes à jouer pleinement leurs partitions, afin que l’ambition d’offrir un SIAO 2026 mémorable soit au rendez-vous. Déjà, il s’est réjoui de l’engagement renouvelé de Madame la Directrice générale de Les Editions Sidwaya à accompagner le Salon.

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com

SIAO 2026 en chiffres :

− Dresser plus de 700 stands au profit des exposants ;

− Enregistrer l’inscription de 4 350 exposants ;

− Plus de 50 acheteurs et visiteurs professionnels venant des cinq continents attendus ;

− Enregistrer la participation d’au moins 30 pays ;

− Enregistrer 450 000 visiteurs grand public venant de tous les horizons ;

− 500 journalistes de 80 médias nationaux et internationaux attendus ;

− 45 prix décernés.

Source : SIAO

Conditions de participation artisans et mode de paiement des stands

Conditions de participation artisans :

− Remplir le formulaire de participation ;

− Payer les frais de location des stands ;

− Retourner le formulaire de participation dûment rempli avec une copie de la pièce justificative du paiement à siao@siao.bf, à salonsiao@ymail.com ou à la Direction Générale du SIAO ;

Mode de paiement des stands :

− par virement au Compte TRESOR SP- SIAO N° 443310000006 N° de transfert SWIFT : TRESOR ;

− en espèces auprès de la comptabilité du SIAO ;

− par chèque TRESOR à déposer à la comptabilité du SIAO

− par e-SIAO ;

− par orange money : *144*10*9438312*Montant#

Source : SIAO