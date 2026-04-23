SÉJOUR DU CHEF DE l’ÉTAT À BOBO-DIOULASSO : les leaders religieux du Guiriko saluent les efforts du Président du Faso pour le développement du pays.

(Bobo-Dioulasso, 23 avril 2026). Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, Chef de l’État, a accordé une audience, ce jeudi en fin de matinée, aux autorités religieuses de la région du Guiriko.

La délégation, selon son porte-parole Monseigneur Laurent Birfuoré DABIRÉ, a échangé, avec le Président du Faso, sur des sujets d’actualité et sur ses initiatives dans divers secteurs pour le développement du Burkina Faso.

« Nous avons rassuré le Chef de l’État du bon niveau du dialogue interreligieux et du dialogue social », ajoute le porte-parole Mgr DABIRÉ, qui souligne que les leaders religieux prient pour la réussite de la mission du Président du Faso afin que le Burkina Faso puisse connaître un développement harmonieux pour le bonheur de ses populations.

Mgr DABIRÉ a indiqué que le Chef de l’État a exhorté les leaders religieux à continuer de sensibiliser les populations afin qu’elles soient des citoyens coopératifs pour les grands chantiers du pays, les grandes orientations, la réorganisation et dans la discipline.

Satisfaits de cette audience, les leaders religieux ont remercié le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ pour sa disponibilité.