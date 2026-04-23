Exposition « ComeBack »: la diaspora burkinabè à l’honneur au Musée national

Le Musée national, en collaboration avec les artistes Abdoul Kader Boli, Harouna Ouédraogo et Ahmed Ouattara, a procédé au vernissage de l’exposition « comeBack », mardi 21 avril 2026, à Ouagadougou.

En vue de mettre en lumière la création contemporaine de la diaspora burkinabè vivant aux Etats-Unis et renforcer les liens culturels avec les deux Etats, le Musée national a organisé le vernissage de l’exposition « ComeBack ». La cérémonie a eu lieu, le mardi 21 avril 2026, à Ouagadougou. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Mois du patrimoine burkinabè (MPB). L’exposition donne à voir des tableaux, des meubles, et des statuettes, tous réalisés à base d’objets recyclés.

Les artistes exposants, parmi lesquels Kader Boli, Harouna Ouédraogo et Ahmed Ouattara, ont exprimé leur satisfaction de présenter leurs œuvres au public burkinabè. Ils ont plaidé pour une plus grande valorisation de l’art « handmade », basé sur les matériaux locaux tels que le bois, la poterie ou le bronze et la création de plus d’espaces d’exposition au Burkina.

Le directeur général du Musée national, Sabari Christian Dao, a mis en avant la portée artistique et symbolique de cette exposition qui valorise les œuvres d’artistes burkinabè vivant aux Etats-Unis. Selon lui, cette initiative illustre le lien fort entre la diaspora et la mère patrie, en conciliant mémoire, identité culturelle et ouverture au monde. Le DG du Musée national a souligné que cette exposition s’inscrit dans la dynamique nationale de promotion du patrimoine culturel et de valorisation de la création contemporaine.

Représentant le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Alassane Ouango, a salué l’exposition qui valorise l’identité culturelle nationale et favorise la connexion entre les Burkinabè de la diaspora et leur terre natale. Il a souligné le caractère symbolique de cette exposition, organisée à la veille de la Semaine nationale de la culture.

Pour sa part, Le parrain de la cérémonie, Ibrahim Hema, a indiqué que leur soutien au Musée national s’inscrit dans les domaines d’intervention de la fondation Orange. Ibrahim Hema a annoncé d’importants projets de modernisation, incluant la digitalisation des collections pour aboutir à la création d’un musée virtuel, permettant de rendre accessibles au public des milliers de pièces encore conservées en réserve. « Par ailleurs, la fondation Orange entend contribuer à l’aménagement d’un espace écologique au sein du Musée, avec la création d’un bosquet intégrant un parcours sportif et des espèces d’arbres menacées de disparition, en cohérence avec la mission de conservation du Musée », a-t-il poursuivi.

Ahmed Abdoul Aziz HEBIE

(Collaborateur)