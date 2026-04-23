2e région militaire: le ministre d’Etat Célestin Simporé au contact des troupes à Sya

Ce mercredi 22 avril 2026, la ville de Sya a reçu la visite du Ministre d’Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique.

Le général de division, Célestin Simporé, s’est rendu dans la garnison de Bobo-Dioulasso pour marquer le soutien indéfectible du gouvernement aux unités engagées dans la sécurisation du territoire. Accompagné de la hiérarchie des Forces de défense et de sécurité (FDS)de la région ainsi que du commandement du groupement de forces pour la sécurisation de l’Ouest, le général Simporé a pu s’imprégner à travers une présentation,du point sur la situation sécuritaire de la région et les opérations en cours.

A la suite, Face à un rassemblement solennel regroupant toutes les composantes des FDS et les vaillants Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), le ministre a porté la voix du

chef de l’Etat : « Au nom du camarade capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso et chef suprême des forces armées nationales, je vous transmets nos félicitations les plus chaleureuses et nos encouragements pour votre abnégation constante».

Au-delà des aspects tactiques, le MGDP a pris le temps d’analyser la situation sécuritaire actuelle. Il a exposé avec pédagogie les causes profondes de la crise qui frappe le Burkina Faso et l’espace de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). Le général de division a particulièrement insisté sur la nécessité d’une vigilance accrue face aux stratégies impérialistes visant à déstabiliser nos nations.

En prodiguant des conseils avisés, il a exhorté la troupe à une résilience sans faille et à une compréhension patriotique des enjeux de cette guerre pour la souveraineté totale. Cette visite visait à raffermir le moral des troupes et réaffirmer la vision stratégique du Burkina Faso dans la reconquête de son intégrité territoriale.

DCRP/MGDP