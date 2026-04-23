Microfinance: la Caisse populaire de Ouahigouya évalue ses performances 2025

La Caisse populaire de Ouahigouya a tenu, le samedi 18 avril 2026, une Assemblée générale extraordinaire couplée à sa 15e Assemblée générale ordinaire (AGO). Le bilan de l’année 2025 et des perspectives de bonne gouvernance ont été au coeur des échanges.

Placé sous la présidence de la délégation spéciale de la commune de Ouahigouya, la rencontre annuelle qui a mobilisé de nombreux membres et responsables des caisses affiliées a permis de faire le bilan des activités de l’année 2025 puis d’examiner les nouveaux en vue d’améliorer le fonctionnement de l’institution. La représentante du président de la délégation spéciale de la commune de Ouahigouya, Béatrice Ganou, a salué et félicité l’ensemble des responsables de la Caisse populaire de Ouahigouya pour la tenue régulière de cette instance qui permet de privilégier le dialogue.

Pour elle, la Caisse populaire aujourd’hui, est loin d’être une simple structure financière, elle est un véritable modèle de développement local. « Elle accompagne les femmes et les hommes, les jeunes ambitieux, des familles entières qui aspirent à améliorer leurs activités génératrices de revenus, à un changement de leurs conditions de vie », a-t-elle déclaré.

Dans son discours d’ouverture, la Présidente du conseil d’administration (PCA) de la Caisse populaire de Ouahigouya, Clarisse Marie Jeanne Kaboré, a salué l’engagement des membres et des agents de la Caisse populaire, tout en soulignant l’importance de cette instance dans la consolidation de la bonne gouvernance. « La tenue de l’assemblée générale est un exercice de rédevabilité pour nous.

C’est un cadre privilégié d’expression des membres. Elle nous permet d’évaluer nos performances et de nous projeter avec plus de rigueur vers l’avenir », a-t-elle indiqué. L’assemblée générale a été l’occasion de présenter et d’expliquer les nouveaux textes régissant le fonctionnement de la Faîtière des caisses populaires du Burkina (FCPB). Ces reformes visent à renforcer la transparence, la bonne gouvernance et l’efficacité dans la gestion des caisses populaires. Les participants

ont été invités à s’approprier ces dispositions afin de mieux contribuer à leur mise en oeuvre. Selon la PCA, malgré le contexte économique marqué par des défis sécuritaires et financiers, la Caisse populaire de Ouahigouya a enregistré des résultats jugés globalement satisfaisants.

La mobilisation de l’épargne a connu une progression, tout comme l’octroi de crédit en faveur des activités génératrices de revenus. Ces performances traduisent, pour elle, la confiance renouvelée des membres envers l’institution selon les intervenants. Une initiative très salutaire selon les avis des participants qui selon eux, la tenue régulière de l’assemblé générale qu’il considère comme un gage de transparence et de bonne gouvernance.

Ousmane Zallé, participant à cette assemblée s’est exprimé en ces termes : « Cette initiative nous permet de mieux comprendre le fonctionnement de notre institution et participer activement à son évolution. Nous encourageons les responsables de la FCPB à multiplier ces genres de rencontres d’échanges pour la bonne marche des choses », a -t-il confié.

La PCA Clarisse Kaboré a rappelé que la Caisse populaire joue un rôle fondamental dans la dynamisation de l’économie locale. Pour cela, elle a exhorté les membres à rester mobilisés et à continuer de faire de la FCPB un outil efficace au service du progrès économique et social des communautés.

Bassirou BADINI