SÉJOUR DU PRÉSIDENT DU FASO À BOBO-DIOULASSO : Les Forces de défense et de sécurité présentent le dispositif sécuritaire de la SNC au Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

(Bobo-Dioulasso, 23 avril 2026). Le Président du Faso, Chef de l’État, Chef suprême des Forces Armées Nationales, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a reçu en audience ce jeudi en milieu de journée, la hiérarchie des Forces de défense et de sécurité de la région du Guiriko.

Selon le Commandant de la 2e région militaire, le Lieutenant-Colonel Lassané PORGO, l’audience a permis de présenter au Président du Faso, Chef suprême des Forces Armées Nationales, le point des dispositions prises pour la sécurisation de la Semaine nationale de la Culture (SNC).

« Nous sommes venus souhaiter la bienvenue au Président du Faso dans notre garnison et aussi lui faire le point sur la sécurisation de la Semaine nationale de la culture qui va se dérouler du 25 avril au 2 mai prochain », indique le Lieutenant-Colonel Lassané PORGO.

À cette occasion, la hiérarchie militaire du Guiriko a réitéré sa fidélité et son engagement, aux côtés de Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, à remplir sa mission. « Nous restons à sa disposition, suivant ses orientations et ses directives, pour la sécurisation de notre zone de responsabilité et, de façon générale, contribuer à la sécurisation du Burkina Faso tout entier pour le bonheur des populations », assure le Commandant de la 2e région militaire.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso