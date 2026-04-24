Région des Tannounyan: le général Célestin Simporé galvanise les FDS et VDP

Après l’étape de Sya, le ministre d’Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Simporé, a poursuivi son périple, ce jeudi 23 avril 2026, dans la région des Tannounyan.

Une visite de terrain marquée par une proximité renforcée avec les unités de première ligne (le sous-groupement de forces pour la sécurisation des Tannounyan) issues du 24e Régiment d’infanterie armée (24e RIA), l’ensemble des FDS et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de Banfora. Dès son arrivé à Banfora, au 24e RIC, le ministre s’est entretenu longuement avec les commandants d’unité sur les défis logistiques et tactiques du moment. Le général Simporé ne s’est pas contenté des rapports de salon. Il a tenu un entretien direct avec les hommes qui tiennent les verrous sécuritaires de cette localité stratégique.

Le point d’orgue de cette journée a été le message sans équivoque du Ministre d’Etat : « Vous avez les encouragements et les félicitations du chef de l’Etat. Votre présence ici permet de protéger nos populations et nos terres; soyez-en remercié. Le gouvernement, sous le leadership éclairé du camarade capitaine Ibrahim Traoré, ne ménagera aucun effort pour que chaque mètre carré de ce territoire soit sous contrôle patriotique ». Face aux forces engagées, le ministre a réitéré les consignes de vigilance et de rigueur opérationnelle. Il a particulièrement salué la cohésion entre les FDS et les VDP qualifiant cette alliance de « pilier inébranlable de la victoire finale ».

Tout comme à Bobo-Dioulasso, le général de division a insisté sur les enjeux sécuritaires actuels du monde. Il a rappelé que la lutte menée dans les Tannounyan s’inscrit dans la vision globale de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) : une lutte pour la dignité et contre toute forme d’ingérence extérieure. En quittant la cité du Paysan noir, le ministre d’Etat laisse derrière lui des troupes au moral d’acier, prêtes à intensifier la pression sur les groupes armés terroristes pour garantir une paix durable aux populations.

DCRP / MGDP