Bande de Gaza : L’Arabie Saoudite met en garde contre un « assaut  de la ville de Rafah »

Rafah est une ville palestinienne située dans le Sud de la bande de Gaza, à la frontière égyptienne. La ville est pleine des gens qui ont fui la guerre pour s’y refugier. Mais y a un risque d’une offensive de l’armée israélienne sur ladite ville. Les medias ayant rapporté des frappes de l’armée israélienne dans les environs de la ville, et qu’Israël a désigné comme « la nouvelle cible de son opération militaire dans l’enclave palestinienne ».

Le Royaume d’Arabie Saoudite s’érige contre l’assaut et du ciblage de la ville de Rafah dans la bande de Gaza par l’armée israélien. Dans un communiqué, il met en « garde contre les répercussions extrêmement dangereuses de l’assaut et du ciblage de la ville de Rafah dans la bande de Gaza ». Cette ville, indique le communiqué constitue le dernier sanctuaire de centaines de milliers de civiles contraints de fuir la « brutalité agression israélienne ». Le royaume dit affirmé son rejet catégorique et sa ferme condamnation des expulsions forcées et réitère son exigence de la nécessité d’un cessez-le-feu immédiat Cette violation continue du droit international et du droit international humanitaire, poursuit le communiqué, confirme « la nécessité de convoquer d’urgence le Conseil de sécurité de l’ONU afin d’empêcher Israël de provoquer une catastrophe humanitaire imminente dont tous ceux qui soutiennent l’agression portent la responsabilité »

B.S

Source :https://twitter.com/KSAmofaFRA/status/