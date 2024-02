Burkina : le contrat du sélectionneur des Etalons, Hubert Velud ne sera pas renouvelé

Le sélectionneur des Etalons, Hubert Velud ne serait pas reconduit. L’annonce a été faite, ce vendredi 9 février 2024 via un communiqué, par la Fédération Burkinabè de Football (FBF). « Tout en remerciant le sélectionneur Hubert Velud et l’encadrement technique dans son ensemble, le comité exécutif a pris la décision de ne pas renouveler le contrat du sélectionneur national et l’ensemble de l’encadrement », a écrit la FBF.

Selon la fédération « il est indéniable que le management des Etalons constaté lors de cette CAN est en déphasage avec les ambitions du Comité exécutif pour le football burkinabè ».

Par ailleurs,le comité dit se projeter déjà sur les échéances immédiates que sont les éliminatoires de la coupe du monde 2026 et ceux de la CAN Maroc 2025.

