Bar à parfum : Pour sentir bon pendant le salon

Au nombre des innovations marquante de la 17è édition du SIAO, il y a le Bar à parfum situé au pavillon Kilimandjaro. Un espace spécialisé dans l’analyse, la composition et l’association scientifique de molécules d’arômes pour créer et fabriquer sur place un parfum unique.

Les parfums n’ont plus de secret au Burkina Faso. La démonstration est faite à la 17è édition du SIAO grâce au bar à parfum. La promotrice Mme Karine Ky née Yaméogo a expliqué que son initiative vise à offrir aux clients une senteur de leur choix.

Stand qui grouille de monde toute la journée représente visiblement la destination à ne pas manquer notamment pour ce qui concerne les femmes et les jeunes filles. Selon Mme Ky, les produits sont très bien appréciés du fait de la qualité et du sérieux qui sont mis en valeur. « Nous vendons bien et les recettes journalières sont satisfaisantes.

Nos clients nous font confiance, et les commandes se multiplient », a-t-elle fait savoir. Le gérant du bar, Cédric Gayet, a, quant à lui, précisé qu’il s’agit d’une composition de parfum à base d’huile ou d’essence de parfum. « Le mélange est chimique et se fait dans des machines spécifiquement conçues pour les opérations de fabrication de parfums. Après l’embouteillage, nous utilisons des sacs biodégradables comme emballage de livraison. Le prix du parfum varie de 3000 à 30 mille franc CFA », a-t-il ajouté.

Selon la promotrice Karine Ky, chaque client a la possibilité de de choisir une senteur unique à lui avec la possibilité de graver le nom (parfum personnalisé). Premier bar à parfum du Burkina Faso, l’entreprise de Mme Ky envisage de répondre à la demande de sa clientèle en s’internationalisant. « Nous avons des commandes de la Côte d’ivoire et bien d’autre pays.

Nous souhaitons un accompagnement de nos autorités et des institutions financières notamment ce qui concerne le financement de nos projets afin de nous permettre de répondre effacement à la demande du moment »,a-t-elle souhaité.

Wanlé Gérard COULIBALY