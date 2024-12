« Beijing Mode d’Emploi » Une mini-série de fiction de CGTN Français bientôt en ligne !

Un jour, il est en France, le lendemain, en Chine. Un jour, elle est au bureau, le lendemain, à l’aéroport.

Lui, c’est Pierre, elle, c’est Coco.

Tous deux journalistes, tous deux curieux l’un de l’autre. Lorsque Pierre se voit confier un reportage sur la Chine, il monte à bord du premier avion, non sans avoir contacté Coco, une consœur chinoise qui s’associe à son projet.

Pierre ne parle pas chinois. Au-delà de la langue, c’est toute une culture que Pierre croit connaître mais dont il ne maîtrise pas les codes. La vie de tous les jours avec les habitants, mais surtout les relations au bureau avec les collègues, il va devoir tout apprendre sur le tas !

Coco, elle, parle français, heureusement pour Pierre ! Toutefois, elle entretient quelques idées reçues à propos de son futur collègue, qu’elle imagine toujours en retard et cherchant à plaisanter sans prendre au sérieux le travail à faire.

Dès leur première rencontre, ils comprennent qu’ils vont devoir dépasser leurs préjugés culturels pour réussir à travailler ensemble.

Tout au long de cette mini-série de fiction produite par CGTN Français, comptez sur Pierre et Coco pour vous débarrasser de vos idées préconçues sur les différences culturelles !

Ne ratez pas le premier épisode le 30 décembre !

Dans le premier épisode, Pierre se heurte à la barrière de la langue de plein fouet au niveau sonore et visuel. Les noms et les nombres sont sources de confusion ! Les chiffres 2 et 8 sont-ils si semblables en chinois ? Comment saluer quelqu’un qui s’appelle Bonjour, ou remercier quelqu’un qui s’appelle Merci ? Heureusement pour Pierre, ses collègues bien attentionnés viennent à sa rescousse !

Comment se démarquer des autres en apportant son petit-déjeuner au travail ? Quel est le rapport entre une baguette et une perche ? Dans le deuxième épisode, les discussions culinaires vont bon train. Pour réussir une première interview, Pierre n’entend pas se laisser mener au doigt et à la… baguette, dans tous les sens du terme. Si vous pensiez savoir à quoi sert le pain, attendez-vous à une surprise !

Dans le troisième épisode, Pierre pimente son quotidien avec la cuisine du Sichuan. Or, c’est son anniversaire ! Souffler sur les bougies ne l’aidera pas à éteindre l’incendie dans son gosier… Heureusement qu’on lui trouve de quoi le calmer avec cuisine et philosophie.

Aujourd’hui, pourquoi Pierre a-t-il failli s’étouffer avec un croissant ? Savez-vous téléphoner le pied à la main ? Peut-on bien dormir avec une dinde comme coussin ? Dans le quatrième épisode, Pierre découvre l’e-commerce chinois et se laisse gagner par la fièvre acheteuse ! À ce jeu-là, il surpasse vite ses collègues chinois !

Pourquoi est-on tout sourire alors qu’on a des aiguilles plantées sur la tête ? Dans le cinquième épisode, Pierre s’initie à la médecine traditionnelle chinoise. Passé un temps d’adaptation, il en remontre à ses collègues ! Coco opte pour un savant mélange de médecine chinoise et occidentale.

C’est l’hiver à Beijing ; le Temple du ciel reste saisissant de clarté. Mais quel rapport avec Notre-Dame de Paris ? Comment couvrir l’événement de sa réouverture depuis Beijing ? Dans le sixième épisode, nos journalistes unissent leurs forces pour relever un défi de taille… Haut comme une cathédrale !

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source: CGTN Français