Talent Max Youth League : Le tournoi de détection débute le 14 janvier 2025 à Ouagadougou

Talent Max, en collaboration avec CTC Football Agency, organise la 4e édition de son camp de détection U18. Une occasion pour les jeunes talents d’Afrique à faire valoir leur potentiel devant des experts du football et des recruteurs internationaux.

Selon l’initiateur de l’activité Salomé Compaoré, le grand rendez-vous prévu pour le mois d’avril sera précédé par des tournois de détection préliminaire dans les deux principales villes. « Il s’agit de Ouagadougou pour l’acte 1 prévu du 14 au 17 janvier 2025 au stade Municipal Issoufou Joseph Conombo. Suivra Bobo Dioulasso du 19 au 21 janvier 2025 au stade Wobi » a-t-il informé.

Salomé Compaoré conseille aux jeunes âgés de moins de 18 ans de saisir l’opportunité d’être sélectionnés pour le grand camp de détection qui se tiendra du 14 au 17 avril 2025 à Ouagadougou devant plusieurs recruteurs de clubs africains et européens. M. Compaoré a laissé entendre que le camp de détection est inclusif (ouvert à tous sans exception) et la participation est entièrement libre et gratuite.

Yves Ouédraogo