Lutte contre le terrorisme : Plusieurs terroristes neutralisés à DJIBASSO ((point hebdomadaire de l’armée)  

Du 18 au 24 octobre 2021 plusieurs actions de sécurisation du territoire national ont été menées par les forces de défenses et de sécurité. En effet, un groupe d’individus armés a attaqué le détachement militaire de NA­MISSIGUIMA (Province du Sanmatenga) au petit matin du 20 octobre 2021. La riposte des FDS a permis de repousser l’attaque et de mettre les assaillants en déroute. « 04 sol­dats ont été légèrement blessés au cours de cette attaque. Au moins 05 terroristes ont été abattus et une quinzaine de motos récupérées. une importante quantité d’armement a également été saisie ». Toujours dans cette province le 22 octobre 2021, l’armée a intercepté des individus convoyant de façon frauduleuse d’importantes quantités de carburant. Lesdits indivi­dus ont été interpellés et remis à la Gendarmerie Nationale pour des investigations.

A l’Est, un véhicule d’une unité spéciale de la Gendarmerie Na­tionale a heurté le 20 octobre 2021, un engin explosif improvisé dans les environs de Tanwalbougou (Province du Gourma). Bilan: un gendarme tombé et deux autres blessés.

Dans la Comoé, une unité d’intervention a été la cible d’une attaque à l’engin explosif improvisé alors qu’elle conduisait une mission de sécurisation dans la zone de Mangodara (Province de la Comoé). Un militaire a perdu la vie au cours de cette attaque et un autre a été blessé.

L’attaque de la brigade de Gendarmerie de DJIBASSO (Province de la Kossi) le 22 octobre 2021 par des indi­vidus armés a été repoussée et l’armée dit avoir neutralisé plusieurs terroristes.

