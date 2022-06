Maroc : Le royaume organise la 1re  réunion ministérielle des Etats Africains Atlantiques

Le Maroc sera encore sous les projecteurs le 08 juin 2022. Ce jour-là, à Rabat, le royaume chérifien organisera la première réunion ministérielle des Etats Africains Atlantiques. 21 pays de la façade atlantique y prendront part dont une quinzaine représentés au niveau ministériel, selon le ministère marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger. Les délégations échangeront sur trois thématiques à savoir, « Dialogue Politique, de Sécurité et de Sûreté », « Economie Bleue et Connectivité » et « Environnement et Energie ».

