Fête nationale d’Egypte : le 70e anniversaire célébré au Burkina

L’ambassade de la République arabe d’Egypte au Burkina Faso a célébré le 70e anniversaire de la Révolution de juillet 1952, dans la soirée du samedi 23 juillet 2022, à Ouagadougou. C’était en présence de la cheffe de la diplomatie burkinabè, Olivia Rouamba et plusieurs de ses homologues d’autres pays au Burkina Faso et amis d’Egypte.

Le peuple égyptien célèbre chaque année, dans le mois de juillet, la Révolution de 1952 au regard de son symbolisme dans la marche historique de la République arabe d’Egypte. La communauté égyptienne présente au Burkina Faso n’a pas dérogé à la règle. A cette occasion, l’ambassadeur de la République arabe d’Egypte, Ibrahim Elkhoulia, a organisé, le samedi 23 juillet 2022, à Ouagadougou, une réception pour célébrer le 70e anniversaire de la Révolution de juillet 1952. La ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Olivia Rouamba ainsi que des ambassadeurs d’autres pays accrédités au Burkina ont effectué le déplacement à la résidence du diplomate égyptien pour célébrer cette fête. « Cette Révolution a inspiré tous les mouvements de libération, d’émancipation et d’indépendance sur tout le continent africain et dans tout le monde arabe », a dit Ibrahim Elkhouli. A l’en croire, elle a mis fin à la monarchie et proclamé la république. De nos jours, a-t-il confié, l’Egypte a instauré la nouvelle république à travers une renaissance modernisée et numérique avec de multiples initiatives présidentielles visant la promotion du niveau de vie et de la santé du peuple égyptien avec la construction de trente nouvelles villes qui accueilleront 30 millions d’habitants d’ici 25 ans.

Des projets d’envergure

A cet effet, il a précisé que ces projets seront réalisés en mode partenariat public-privé pour échafauder des complexes, des usines, des zones industrielles, de nouveaux aéroports et la construction d’une ligne de chemin de fer Train à grande vitesse (TGV), la plus sophistiquée en Afrique et au Moyen-Orient, reliant tout le territoire égyptien.

L’occasion faisant le larron, l’ambassadeur Ibrahim Elkhouli a dressé un bilan de la coopération bilatérale de son pays avec le Burkina Faso. A ce propos, il a exprimé sa satisfaction quant à « la santé vitale » de cette coopération dans les domaines tels que l’énergie, l’agriculture, l’enseignement supérieur, la formation des imams, la construction des lieux de culte et l’octroi de bourses d’enseignement en études islamiques. A ce titre, il a pris l’exemple d’un Burkinabè, Boureima Dialla qui, à l’issue des études en Egypte, a publié des livres sur la théologie et la bonne lecture de l’islam. Au nom du gouvernement burkinabè, la ministre en charge des affaires étrangères, Olivia Rouamba, a salué les efforts de l’Egypte dans la promotion de la paix en Afrique et dans le monde. « C’est le cadre pour moi de noter avec satisfaction l’engagement de l’Egypte aux côtés du Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, car il est important de conjuguer nos efforts pour faire face à ce fléau », a-t-elle ajouté. Par ailleurs, Olivia Rouamba a salué, entre autres, l’accompagnement de la République arabe d’Egypte aux côtés du Burkina Faso dans la formation des diplomates et la promotion de l’entrepreneuriat féminin.

Soumaïla BONKOUNGOU

Dô DAO (Stagiaire)