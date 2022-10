34e promotion de l’ISTIC : 97 nouvelles compétences opérationnelles

Le secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Victorien Sawadogo, a présidé la cérémonie officielle de sortie de la 34e promotion des stagiaires- assistants et conseillers de l’Institut des sciences et techniques de l’information et de la communication, le jeudi 20 octobre 2022, à Ouagadougou.

La 34e promotion des stagiaires-assistants et conseillers de l’Institut des sciences et techniques et de l’information et de la communication (ISTIC) est prête à être employée dans les médias et dans les services de communication. En effet, après 21 mois de formation pour les assistants et 24 mois pour les conseillers en Sciences et techniques et de l’information et de la communication (STIC) dans les filières journalisme, communication, technique et technologie des médias, cette cuvée, baptisée promotion : « Césaire Da » (enseignant à l’ISTIC décédé, le 7 septembre dernier) a effectué sa sortie officielle, le jeudi 20 octobre 2022, à Ouagadougou.

Composés de 48 journalistes, 42 communicants et sept techniciens, les désormais professionnels de l’information et de la communication sont issus de la Côte d’Ivoire, du Gabon, du Tchad et du Burkina Faso. Selon le délégué général de la promotion, Ismaël Diloma Sirima, grâce au dévouement et aux conseils des encadreurs, cette promotion sort nantie du diplôme d’assistant ou de conseiller en STIC.

« Merci d’avoir consenti à ces durs labeurs et devant tous, nous vous promettons de toujours vous faire honneur », a-t-il promis. A l’en croire, ayant effectué la rentrée académique sous les restrictions de la pandémie de la COVID-19, les stagiaires ont dû faire preuve de résilience face aux vicissitudes du contexte socio-politique du pays des Hommes intègres.

Faire preuve de professionnalisme

Pour le directeur général de l’ISTIC, Zoumana Traoré, sa structure assure une formation de qualité au profit du monde de l’information et de la communication. « Nous sommes fiers de présenter cette 34e promotion avec comme invitation aux entreprises de presse, les structures de communication d’aller à la pêche pour ces acteurs qui sont formés. C’est bien de les former mais il faut aussi qu’ils aient de l’emploi et qu’ils puissent aussi s’auto-employer », a-t-il laissé entendre.

Le souhait, a-t-il manifesté, est que tous les stagiaires en fin de formation s’intègrent dans le milieu socioprofessionnel. Tout en félicitant ses filleuls, la marraine de cette promotion, Nafissatou Sanwidi, les a invités à avoir le sens de l’action et de son utilité, de l’ambition sur des visions et projets à l’échelle des problèmes, de l’engagement.

Il les a aussi invités à faire preuve de discipline, de ponctualité, de rigueur, d’intégrité et surtout d’humilité dans leur vie et carrière professionnelles. « Ayez de l’audace, du courage et de l’imagination et vous réussirez ! Sachez qu’en vous sentant victimes, vous perdez confiance ! Sachez aussi qu’un problème est une opportunité parce qu’il vous incite à grandir », a-t-elle conseillé.

Le secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Victorien Sawadogo, a exhorté les lauréats à faire preuve de professionnalisme et d’abnégation afin d’apporter leur pierre au développement de leurs pays respectifs. Les six majors de la promotion « Césaire Da » ont reçu chacun un ordinateur portable. La stagiaire Tani Tindano, une handicapée visuelle, a reçu un prix spécial.

Timothée SOME

timothesom@yahoo.fr