62e anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso : une commémoration dans la sobriété à Banfora, Bobo-Dioulasso et Dédougou

A l’instar des autres régions, les Hauts-Bassins, les Cascades et la Boucle du Mouhoun ont célébré le 62e anniversaire de l’accession à l’indépendance du Burkina Faso, le dimanche 11 décembre 2022. Dans la sobriété, le mérite de plusieurs acteurs du public et du privé a été reconnu.

C’est dans la sobriété voulue par les premières autorités du pays, au regard de la situation sécuritaire et humanitaire, que le 62e anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso a été célébré sur toute l’étendue du territoire. Une prise d’armes et une remise de médailles à des récipiendaires ont été les temps forts de cet événement. La région des Hauts-Bassins s’y est aussi conformée à Bobo-Dioulasso, à travers une cérémonie sobre, ponctuée par une prise d’armes, le discours du gouverneur, le colonel Moussa Diallo, et la reconnaissance du mérite de 230 travailleurs du public et du privé. Abdoulaye Ouattara, journaliste, a été décoré dans l’Ordre de mérite des Arts, des Lettres et de la Communication. « C’est une fierté pour moi et cela m’interpelle à mieux travailler dans mon métier de journaliste et à être toujours un exemple », a-t-il déclaré. Pour paraphraser le chef de l’Etat dans son discours pour la même circonstance, le gouverneur a indiqué que l’heure n’était pas aux discours festifs. « Le combat pour l’indépendance totale de notre pays passe nécessairement par les armes mais aussi par nos valeurs, nos comportements et le redressement de notre économie », a-t-il lancé.

Nécessaire engagement de tous

Moussa Diallo a saisi l’occasion pour saluer la mobilisation des populations de la région lors de l’opération de recrutement des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Il a, en outre, adressé aux populations de la région, un message d’espérance et d’engagement renouvelé pour une Nation « forte, paisible et prospère ». Ils sont 65 travailleurs du public et du privé qui ont vu leur abnégation et leur mérite au travail reconnus par la Nation en ce 62e anniversaire de l’accession de l’indépendance du Burkina Faso, ce dimanche 11 décembre 2022 à Banfora. 24 récipiendaires ont été décorés dans l’Ordre national dont neuf chevaliers de l’Ordre de l’Etalon. Pour les Ordres de mérite, ils sont 15 travailleurs dont un officier à être distingués. Les 41 autres récipiendaires ont été décorés dans les Ordres spécifiques. En témoignant leur reconnaissance à la Nation pour ces distinctions, les récipiendaires ont exprimé leur fierté et ont promis de se donner davantage au travail. Dans la Boucle du Mouhoun, l’évènement a aussi été célébré de manière sobre à Dédougou. Une prise d’armes et des décorations ont marqué la cérémonie.

A l’occasion, 119 personnes physiques et morales ont vu leurs efforts récompensés. Parmi les récipiendaires, on dénombre 18 dans l’Ordre de l’Etalon, 34 dans l’Ordre de mérite, 36 médaillés des collectivités locales et 31 dans les Ordres spécifiques, notamment dans l’action sociale, la jeunesse, le développement rural et le commerce. A l’issue de leur distinction, le gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Babo Pierre Bassinga, a félicité les récipiendaires pour cette reconnaissance de la Nation. Il les a exhortés à redoubler d’efforts face aux défis du moment. « Je vous invite au travail bien fait, au travail fait avec abnégation et sans calcul », a-t-il laissé entendre. M. Bassinga dit espérer que le patriotisme des décorés sera suivi par d’autres travailleurs. C’est pourquoi, il a invité les forces vives de la région à se mobiliser pour contrer le terrorisme qui endeuille des familles. Pour le gouverneur, le pays peut venir à bout de ce phénomène, si toutes les composantes de la société s’engagent. Il en veut pour preuve la reconquête de la province des Banwa par les forces de défense et de sécurité à la veille de cette commémoration. Son souhait est de voir le reste de la région et du pays libéré des mains des terroristes.

Alpha Sékou BARRY alphasekoubarry@gmail.com

Mamadou YERE

Adama SEDGO